Castiglion Fiorentino, i lavori alla casa della salute

Partono ufficialmente oggi, mercoledì 18 dicembre, i lavori di ristrutturazione ed efficientamento alla Casa della Salute di Castiglion Fiorentino. Si tratta di un intervento significativo che prevede la completa ristrutturazione del piano terra (circa 800 metri quadrati), oltre che lavori edili, strutturali ed impiantistici che interesseranno successivamente il primo piano e l’ingresso dell’edificio. L’importo, finanziato con i fondi del Pnrr, è di circa 1,8 milioni, con il termine dei lavori previsto entro la fine del 2025.

L’intervento si suddividerà in due fasi distinte. La prima, della durata di circa sei mesi, che riguarderà la ristrutturazione dell’area occupata dagli ambulatori medici e dal Cup al piano terra, al fine di ottimizzare gli spazi per realizzare nuovi ambulatori e una sala d’attesa. La seconda fase, della durata di circa quattro mesi, vedrà la climatizzazione e il consolidamento antisismico del primo piano, oltre ad un intervento strutturale all’ingresso dell’edificio. Nelle scorse settimane, in previsione dell’avvio del cantiere, le attività presenti al piano terra sono state ricollocate all’interno della Casa della Salute per garantire ai cittadini la continuità di tutti i servizi.

E proprio alla vigilia dell’inizio dei lavori, nella giornata di martedì 17 dicembre, presso la Casa della Salute, il Sindaco Mario Agnelli e l’Assessore alla Sanità Stefania Franceschini hanno incontrato la Direttrice Generale facente funzione della Asl Toscana Sud Est Antonella Valeri. Dal colloquio è emersa la volontà di proseguire in sinergia nella direzione già tracciata, al fine di mantenere, garantire ed implementare i servizi ai cittadini all’interno di quella che diventerà Casa di Comunità.