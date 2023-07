Castiglion Fiorentino, i dati turistici del primo semestre 2023

Arezzo, 14 luglio 2023 – In attesa dei dati estivi, nei primi mesi dell’anno, vola il settore turistico con circa il 50% in più di arrivi nel territorio castiglionese rispetto al 2022 e circa un 15% in più di presenze. Questi sono i primi dati parziali relativi al turismo castiglionese che attestano la costante crescita della città che sorge nel cuore della Valdichiana.

"I dati mostrano un record assoluto per la nostra città che nel corso di questi anni ha affermato sempre di più la sua vocazione turistica oltre che la sua vitalità ritagliandosi, a pieno titolo, un proprio spazio nel panorama provinciale e regionale con manifestazioni e festival che risultano ormai un appuntamento fisso e in grado di attrarre appassionati e turisti" dichiara il vicesindaco con delega alla Promozione Devis Milighetti.

La recente creazione del punto di accoglienza e informazione turistica consentirà di crescere ancora entrando in contatto con operatori del territorio e non, nazionali e internazionali, cui raccontare la destinazione e ampliare così il bacino di relazioni, favorendo uno scambio di conoscenze (know-how) per migliorare l’offerta del territorio. Grazie all'azioni intraprese migliorerà anche la brand identity della destinazione.

L' ufficio è già al lavoro attraverso la creazione di mailing list per testate giornalistiche di settore e per operatori turistici nazionali e stranieri che saranno aggiornati mensilmente con tutti gli eventi e novità. In corso anche la realizzazione di nuovo materiale cartaceo a supporto di turisti italiani e stranieri. In produzione anche la nuova segnaletica turistica che attraverso una grafica coordinata con guida e mappa consentirà una facile individuazione dei maggiori punti di attrazione del territorio.

“Adesso non siamo più quel paese tra Cortona e Arezzo” conclude il sindaco Mario Agnelli.