Il sogno di vivere in un castello in Toscana o Umbria. Quali sono in vendita e quanto costano

Firenze, 19 giugno 2023 – Castelli medievali, borghi fortificati, monasteri e grandi strutture storiche... in vendita. Dove? su Idealista, portale immobiliare che dice che è possibile, se si hanno i soldi, veder avverare il sogno di "chi desideri diventare re o regina o per chi desidera aprire un'attività ricettiva originale". Ecco così una selezione di 39 proprietà esclusivissime, con prezzi di richiesta a partire dai 2,1 milioni di euro. La maggior parte dei castelli in vendita è in Toscana: 10 su 39 annunci disponibili sul portale. Seguono Piemonte con otto e Umbria con sette, l'Emilia-Romagna con cinque, Lombardia e Sicilia con due ed infine Abruzzo, Liguria, Puglia, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige con un castello ciascuno.

Il castello più caro, in vendita su idealista, si trova a Ponte Pattoli (Perugia), al prezzo di 16 milioni di euro. Risalente all'anno 1.700, con ovvie rivisitazioni successive, consta di circa 4.000 metri quadri coperti, suddivisi in parte padronale, appartamenti, camere e grandi sale affrescate. Sono presenti, lo descrive Idealista, anche una cappella privata nella quale anticamente si officiavano i riti religiosi e altri tre casali, attualmente da ristrutturare, per ulteriori 1.000 metri quadri di superficie.

Sempre in Umbria, a Todi, ecco il castello con il prezzo di richiesta meno elevato (2.100.000 euro) del ranking: due torri con garage, piscina, terreno e un'ulteriore unità di pertinenza. Le torri, di origine medievale, di notevole interesse storico-culturale, sono state recentemente restaurate. La proprietà dispone di nove camere da letto e 11 bagni.

Toscana, Piemonte ed Emilia-Romagna sono tra le regioni che contano il maggior numero di edifici di questo tipo. In Toscana, nel cuore del Chianti, è presente un intero borgo con castello, già dimora di famiglie dai nomi illustri, la cappella di famiglia e vari ampi casali, il tutto ristrutturato e attualmente destinato ad attività turistica con oltre 10 appartamenti. La richiesta è di 15 milioni di euro.

Ma chi dispone di fondi sufficienti può perfino comprare un intero borgo come quello di Castellina in Chianti (Siena, foto sotto), che costa 15 milioni di euro. Un terzo in meno, dieci milioni tondi, e si può optare per una “splendida tenuta nella zona del Chianti Classico nel comune di San Casciano in Val di Pesa, a breve distanza da Greve in Chianti, a 20 Km. da Firenze, in posizione panoramica sulle vigne e sulla dolce campagna Toscana. Comprende: un borgo con castello, vari casali colonici e un'azienda di produzione vinicola di Chianti Classico Gallo Nero”.

Castellina in Chianti (foto da Idealista)

Oppure si può pensare a “una splendida rocca" a Siena, come recita l’annuncio: “la prima menzione come castello si ha tra il 1207 ed il 1214, signoria del Conte Ildebrandino ma soggetta a sovranità del Comune di Orvieto. Questo affascinante castello in vendita sorge in provincia di Siena, non lontano dal Lago Trasimeno”. Costa dieci milioni e mezzo di euro (foto sotto).

Rocca in vendita a Siena

Sempre in Toscana, a Certaldo, si trova una “tenuta di circa 5676mq complessivi con antico castello, vigneto e uliveto, in vendita presso Certaldo, Firenze. Questa bellissima proprietà è circondata dalle colline del Chianti ed è una fattoria dell'XI secolo che comprende oltre al castello con torre di avvistamento, due casali (uno di circa 840mq e l'altro di circa 310mq), due fienili (uno di circa 100mq e uno di circa 165mq), una chiesa con canonica di circa 750mq e due piscine, una interna riscaldata e una esterna” (foto sotto).

Certaldo

Tornando in Umbria, c’è un “maestoso castello medievale in vendita nelle verdi colline umbre, in provincia di Terni, poco distante dalle rinomate Cascate delle Marmore. La proprietà è costituita da un suggestivo borgo medievale che si sviluppa intorno a una fortezza cinquecentesca, di proprietà dal lontano 1605 della nobile famiglia fiorentina Corsini”. Prezzo: 8 milioni (foto sotto).

Massa Martana

Per chi ama il mare “a Orbetello (Grosseto), vicino a Monte Argentario, questa storica proprietà di lusso con vista mozzafiato sul mare cristallino del grossetano è in vendita. Originaria del XVI secolo, secondo alcuni documenti che testimoniano la storia del luogo, la villa di lusso ha una forma irregolare e si sviluppa su tre piani ampi e luminosi, con superficie complessiva di 350 mq”. Costa 6 milioni e 800mila euro.

Talamone

