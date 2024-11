Arezzo, 8 novembre 2024 – Castelfranco Piandiscò promuove l'uguaglianza di genere in Europa: presentata la candidatura per il progetto Erasmus+ "GEPa"

Il Comune di Castelfranco-Piandiscò compie un importante passo verso la promozione dell'uguaglianza di genere a livello europeo presentando la candidatura per il progetto "GEPa" (Gender Equality in Public Administration) nell'ambito del programma Erasmus+. Questa iniziativa, frutto di un attento lavoro dell'amministrazione guidata dal Sindaco Rossi e Giunta Comunale, mira a migliorare significativamente l'approccio alla parità di genere nelle amministrazioni pubbliche locali.

Il progetto GEPa, se approvato, vedrà Castelfranco-Piandiscò coordinare un consorzio internazionale composto da partner qualificati provenienti da Italia, Bulgaria e Spagna. Con un budget richiesto di 60.000 euro e una durata di 24 mesi, il progetto si propone di sviluppare strumenti innovativi come un “Indice di Uguaglianza di Genere” specifico per le amministrazioni locali e un programma di formazione mirato per funzionari pubblici.

"Questa candidatura rappresenta un salto di qualità per la nostra amministrazione," afferma il Sindaco Michele Rossi. "Non si tratta solo di promuovere l'uguaglianza di genere, un valore fondamentale per la nostra comunità, ma di posizionare Castelfranco-Piandiscò come un attore chiave nel panorama europeo dell'innovazione sociale e amministrativa. Partecipare a progetti Erasmus+ ci permette di accedere a risorse preziose, di scambiare best practices con realtà all'avanguardia e di formare il nostro personale secondo standard europei. Questo progetto è emblematico del nostro impegno per l'internazionalizzazione e la modernizzazione della pubblica amministrazione."

Il progetto GEPa si distingue per il suo approccio olistico, che va dalla ricerca approfondita sulle normative di genere, alla creazione di campagne di sensibilizzazione innovative, fino all'implementazione di Piani di Uguaglianza di Genere (GEP) nelle amministrazioni partner. "Stiamo parlando di un cambiamento culturale profondo," continua il Sindaco Rossi. "Con GEPa, non solo miglioriamo le nostre pratiche interne, ma diventiamo un modello per anche per altre. Questo progetto potenzialmente impatterà migliaia di cittadini, promuovendo una società più equa e inclusiva."

La partecipazione a GEPa si inserisce in una strategia più ampia dell'amministrazione di Castelfranco-Piandiscò volta a incrementare la propria presenza nei progetti europei. Questo approccio non solo porta benefici in termini di risorse e know-how, ma apre anche nuove opportunità di sviluppo economico e sociale per il territorio.

L'Assessore alle Pari Opportunità, Orietta Gagliardi, sottolinea: "GEPa non è solo un progetto, è una dichiarazione di intenti. Dimostra che anche un comune di medie dimensioni può essere protagonista nel plasmare politiche europee di avanguardia. Il nostro impegno per l'uguaglianza di genere diventa così un volano per l'innovazione e l'eccellenza amministrativa."

Mentre il Comune attende con fiducia l'esito della candidatura, l'amministrazione è già al lavoro per capitalizzare sulle partnership create e sulle competenze sviluppate durante la fase di progettazione. "Indipendentemente dall'esito, questo processo ha già arricchito la nostra amministrazione," conclude il Sindaco Rossi. "Siamo determinati a proseguire su questa strada di apertura internazionale e innovazione, per il bene della nostra comunità."