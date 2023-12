Castel Focognano: amministrazione comunale soddisfatta dell’Ordine del giorno presentato dal Vicepresidente del Consiglio Regionale

Arezzo, 23 dicembre 2023 – Il Consiglio Regionale della Toscana nella seduta di giovedì 21 dicembre, tra i vari ordini del giorno legati al Pdl 230, (relativo all'alluvione in Toscana del 2 novembre scorso) ha approvato un ordine del giorno, in merito alle misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione colpiti dagli eventi meteorologici del 2 di novembre, impegnando il presidente Giani e tutta la giunta regionale, a ristorare anche i comuni della provincia di Arezzo colpiti dalla Tromba d'aria.

L'ordine del giorno presentato dal vicepresidente del consiglio regionale Marco Casucci è stato sottoscritto anche da tutti gli altri consiglieri regionali eletti in provincia di Arezzo, Vincenzo Ceccarelli, Lucia de Robertis e Gabriele Veneri ed è stato approvato da tutto il Consiglio Regionale.

“A nome dell'amministrazione comunale di Castel Focognano esprimo soddisfazione per questo primo importante traguardo - dichiara il sindaco Ricci - questo ordine del giorno, che è un primo passo per includere anche i nostri territori tra quelli che hanno subito danni, di fatto vincola il presidente Giani e tutta la Giunta Regionale a reperire risorse anche per i nostri concittadini”.