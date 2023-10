Castagne, allarme Coldiretti: “La produzione rischia di essere più che dimezzata”

Firenze, 27 ottobre 2023 - Tempi duri anche per le castagne, in primis per il famoso marrone del Mugello. Nei 15mila ettari di castagneti strapazzati dagli sbalzi climatici e feriti dall’alluvione dello scorso maggio, le piante secolari sono in grande sofferenza e il marrone scarseggia come poche altre volte nella storia. A lanciare il grido di dolore è Coldiretti Firenze, che parla di una “annata nerissima”, per la più importante economia di montagna, che garantisce reddito e sopravvivenza di 500 imprese agricole dell’area mugellana, che raccolgono e commercializzano i marroni. La stima è pesante: la produzione complessiva rischia di essere più che dimezzata.

Coldiretti sta monitorando l’andamento della raccolta in tutta la Toscana.

“Lo stress provocato dai fenomeni estremi ha creato grandissima sofferenza alle piante, che oggi sono spoglie di ricci e frutti. Se a questo enorme handicap ci aggiungiamo un andamento climatico non favorevole, il quadro è purtroppo completo”, dice Cesare Buonamici, presidente Coldiretti Firenze.

Guardando al resto della Toscana, se positive sono le aspettative in Lunigiana e Garfagnana, dove i castagni sono carichi, ben diversa è la situazione nell’aretino e nelle zone del Caprese Michelangelo, e sul Monte Amiata.

Buona invece la qualità dei frutti. E meno male!

Sono oltre 30 mila gli ettari di castagneti da frutto censiti in tutta la nostra regione.

La Toscana, nonostante tutto, si conferma comunque regina delle castagne. Basti ricordare che sono cinque i prodotti a denominazione di origine legati al castagno: il Marrone del Mugello IGP, il Marrone di Caprese Michelangelo DOP, la Castagna del Monte Amiata IGP, la Farina di Neccio della Garfagnana DOP e la Farina di Castagne della Lunigiana DOP.