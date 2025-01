Castagne e non solo: torna la Festa del Marrone

San Piero a Sieve (Firenze), 4 ottobre 2021 – Tempo d’autunno, tempo di castagne. Sarà il marrone, nelle sue varie declinazioni, il protagonista assoluto delle due domeniche centrali di ottobre. Unendo cultura ed enogastronomia, e conciliando così voglia di divertirsi e rispetto delle norme di prevenzione legate all’emergenza Covid19. A San Piero a Sieve, domenica 10 e 17 ottobre, la Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero e la collaborazione di Polisportiva, Misericordia di San Piero ed il Circolo Insieme, ha deciso di festeggiare con due date, rispetto alla data unica del 2020, uno dei frutti più apprezzati dell’autunno appena iniziato.

Dunque apertura domenica 10 settembre, dalle 9 alle 19, il luogo che ha appena ospitato il Simposio di Scultura, proprio ad Antonio Berti dedicato, diverrà il centro di mercatini, degustazioni, animazioni per bambini, spettacoli e molto altro. Un marrone che, prodotto di alto livello quello Igp del Mugello, mugellani, fiorentini e tutti coloro che lo vorranno degustare, troveranno a due passi da casa, raggiungibile anche in treno. Per l’intera giornata si potranno degustare bruciate ed altri piatti a base di marroni.

E poi mercato delle aziende agricole locali con prodotti a km 0 (oltre ai marroni, miele, mele, zafferano, dolci ecc.) e degustazioni di vini del territorio. Da mattina a sera la manifestazione sarà affiancata, sempre al Parco Berti, all’appuntamento classico di “Mercanzie in Piazza”, consueto appuntamento della seconda domenica di ottobre, con artigianato, rigatteria, antiquariato ed opere del proprio ingegno a far bella mostra di sè. Sempre nella prima giornata, giochi per bambini nel pomeriggio ed il concerto, atteso, dei “Quarto Podere” con il loro travolgente rock agricolo.

La giornata del 17 settembre, che a parte “Mercanzie in Piazza” avrà lo stesso programma, con l’animazione per bambini pomeridiana ed il concerto degli “Accordi Diversi”. In entrambe le giornate sarà possibile gustare un ricco pranzo a base di specialità locali, a prezzo popolare per il quale ci si può prenotare chiamando lo 0558487241, il 3336458002 o il 3293445017. Grande impegno, dunque, per la Pro Loco di San Piero, per dar vita a due giornate di rilievo e dalle tante sfaccettature che segnano la rinnovata voglia di fare festa e di aggregazione, pur nella ricerca dell’assoluta sicurezza.

Maurizio Costanzo