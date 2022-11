5 nov 2022

Castagne, Coldiretti: "Tornano quelle italiane, ma occhio a cosa mettete a tavola"

Capita spesso che castagne che provengono dall'estero vengano etichettate come tricolori. La produzione Made in Italy conta quindici prodotti a denominazione di origine legati al castagno. Cinque si trovano in Toscana: vediamo dove