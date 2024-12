Cartiere Carrara SpA, a Pratovecchio confermati i 3 rappresentanti in lista Snalv

Arezzo, 9 dicembre 2024 – Grande successo per il sindacato autonomo Snalv Confsal alle elezioni RSU di Cartiere Carrara SpA. Gli oltre 50 dipendenti dello stabilimento di Pratovecchio hanno, infatti, confermato a pieni voti i 3 rappresentanti in lista Snalv: Alessandro Caporalini, Fabio Vestrucci, Paggetti Massimo.

Soddisfazione anche per il Segretario Provinciale del Sindacato, Bernardo Mariottini: “gli operai hanno premiato il grande lavoro svolto negli ultimi anni, che ha portato importanti risultati, sia per il miglioramento delle condizioni di lavoro, che per nuove prospettive di crescita”.

I dipendenti dello stabilimento, infatti, hanno constatato i notevoli cambiamenti ottenuti grazie all'intervento del Sindacato e dei rappresentanti eletti.

È già in corso, inoltre, la definizione di un accordo aziendale su buoni pasto e quindicesima mensilità.