Carta Solidale: il comune di Castiglion Fiorentino realizza un link dove è possibile consultare l'elenco dei destinatari

Arezzo, 3 agosto 2023 – È in pieno svolgimento da parte dell’ufficio postale la consegna della “Carta solidale”. Si tratta di una carta nominativa e prepagata dal valore totale di euro 382,50 per l'acquisto di beni di prima necessità.

La settimana scorsa è arrivata a casa dei 206 castiglionesi, nominativi individuati dall’Inps, la comunicazione per ritirare la carta solidale.

Il comune di Castiglion Fiorentino per informare i cittadini circa la loro posizione ha creato un link diretto dove è possibile consultare sia l'elenco dei destinatari delle 206 card solidali assegnate al nostro Comune che quelle dei potenziali assegnatari che non hanno avuto la card ed il rispettivo numero di graduatoria.

La consultazione ovviamente non è nominativa, bensì per codice DSU INPS.

Per visionare la pagina:

https://comune.castiglionfiorentino.ar.it/modulistica/categorie/780620/schede/1967078-carta-solidale-dedicata-te raggiungibile da homepage tramite "Area Tematica-Servizi Sociali" e quindi "Carta Solidale Dedicata a Te"

I destinatari che possono beneficiare del sostegno economico sono i nuclei con ISEE sotto i 15000 euro con il nucleo familiare composto da almeno 3 persone, oltre ad una speciale tutela per i nuclei con disabili e minori.

Non possono accedere al sostegno: coloro che non hanno richiesto una certificazione Isee al 12 maggio, i cittadini percettori del reddito di cittadinanza o del reddito di inclusione, nonché di qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Sono inoltre esclusi i nuclei familiari nei quali almeno un componente percepisca almeno una tra Naspi, indennità sociale di disoccupazione per i collaboratori Dis-Coll, indennità di mobilità, fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, cassa integrazione guadagni (Cig), qualsiasi altra forma di integrazione salariale per disoccupazione involontaria erogata dallo Stato

I beneficiari della Carta spesa Dedicata a te 2023 hanno a disposizione 382,50 euro da spendere in catene e negozi convenzionati. Dopo aver ritirato la Carta negli uffici postali, sarà possibile utilizzare questa nuova card prepagata per acquistare beni di prima necessità, come pane, latte e non solo.