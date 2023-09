Caro carburanti, benzina e gasolio alle stelle. La mappa in Toscana

Firenze, 20 settembre 2023 – Il prezzo dei carburanti continua a crescere. Stando alle analisi del Codacons la benzina ha sfiorato la scorsa settimana la soglia psicologica dei 2 euro al litro, attestandosi a una media di 1,997 euro, il gasolio vola a 1,924 euro, con un incremento in appena 4 mesi del +10,5% per la verde e addirittura del +16,6% per il diesel. Rispetto a maggio 2023 un pieno di benzina costa oggi agli automobilisti 9,5 euro in più, pari a +228 euro all'anno a famiglia ipotizzando due pieni al mese, mentre per un pieno di gasolio la maggiore spesa raggiunge quota 13,7 euro, ossia +329 euro all'anno a famiglia. Secondo il Codacons questi dati evidenziano che il bonus benzina allo studio del Governo non rappresenta una soluzione adeguata all'emergenza carburanti. L'unica strada percorribile, prosegue l'associazione, è quella di un taglio alle accise su

benzina e gasolio, sfruttando l'extragettito Iva per ridurre la tassazione e determinare una discesa immediata non solo dei prezzi alla pompa, ma anche di quelli dei prodotti trasportati.

La situazione in Toscana mostra un quadro che in certi casi è perfino peggiore di quello dipinto dall’associazione dei consumatori. Stando all’osservatorio del Ministero delle imprese e del MAde in Italy ci sono picchi da capogiro nella regione.

In autostrada si superano perfino i due euro e mezzo al litro al servito per la benzina e per il gasolio. La situazione ovviamente non è uguale dappertutto: per esempio in autostrada e sulle isole il prezzo è tradizionalmente più alto, basti vedere i 2,48 al self a Capraia e i 2,20 all’Elba. Questi sono i prezzi massimi, c’è anche chi tiene i prezzi più bassi, ma qui consideriamo i picchi per capire quale sia il tetto che è stato ulteriormente sfondato.

A Firenze in città si può arrivare a superare i 2,3 euro al litro sia per benzina che gasolio al servito, mentre i massimi al self sono poco sopra i 2 euro per la benzina e appena sotto per il diesel.

In provincia di Lucca il servito arriva a 2,5 euro e non siamo sulla A11… Sopra i 2 euro i massimi del self a Camaiore. In provincia di Livorno a Piombino superati i 2 euro ma su assi viari di grande scorrimento come Aurelia, autostrada e FiPiLi si raggiungono i 2,35.

Prezzi alti in provincia di Massa-Carrara, specialmente in Lunigiana: a Fivizzano il servito può superare 2,3 euro al litro, al self il gasolio è a 1,98 al massimo (Aulla) e la benzina oltre i 2 euro a Massa.

In provincia di Pisa non va meglio: in città 2,32 al Cep per il gasolio servito, 2,39 la benzina servita a Volterra, in Valdicecina si va oltre i 2 euro a Pomarance e Monteverdi Marittimo.

A Pistoia e provincia la benzina servita tocca i 2,36 a Massa e Cozzile, il gasolio i 2,3 euro a Montale, al self picchi massimi oltre i 2 euro a Pistoia città e anche a Larciano.

A Prato si toccano picchi di 2,38 al servito (benzina) e 2,42 (diesel) ma anche al self si va sopra i 2 euro. Infine Siena: a Casole il servito è a 2,39 per tutti e due i carburanti, il diesel supera i 2 euro anche al self a Radicofani, ma in generale la benzina al self è poco sopra i 2 euro.

Non c’è da stupirsi che ci siano grandi file ai distributori che, per proprie politiche commerciali, riescono a tenere i preziz più bassi; certo è che trovare qualcosa sotto 1,9 euro è davvero difficile.