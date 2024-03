Arezzo, 5 marzo 2024 – Carlo Alberto Nocentini è il nuovo presidente del Comitato Giovanile di Porta Sant’Andrea. Ad accompagnarlo nel mandato 2024/2025 saranno ben tre vicepresidenti: la presidente uscente Rachele Alunno, Lorenzo Vedovini e Michele Amatucci.

La nomina è arrivata a seguito delle elezioni che si sono svolte sabato 2 e domenica 3 marzo nella sala d’armi “Enzo Piccoletti”, dal cui esito sono stati decretati anche gli altri membri del Comitato: segretaria è stata nominata Federica Razzolini, cassiere Tommaso Carnesciali, addetto al tesseramento Federico Zichi, addetto al bar/cucina Giacomo Capacci, addetto all’allestimento Marta Amatucci, addetto alle scuderie Alessandro Conti e addetto ai social Andrea Talanti.

Carlo Alberto, classe 2001, da molti anni è parte attiva del gruppo giovanile dove ha ricoperto vari ruoli, non ultimo quello di vicepresidente. Ha fatto il suo esordio in piazza Grande nel 2017 e nel 2019 ha ottenuto il premio quale “Miglior Figurante” di Porta Sant’Andrea. La passione per i colori bianco verde arriva dal babbo Marco, il popolare “Roccia”, dirigente di lungo corso nel consiglio di via delle Gagliarde e instancabile quartierista.

"Questa nomina per me è motivo di orgoglio - commenta il neopresidente Nocentini – essere il presidente del Comitato Giovanile di Porta Sant’Andrea è un privilegio, considerando che sono quartierista da sempre. Ringrazio Rachele per il contributo che ci ha dato negli ultimi due anni da presidente e faccio un grande in bocca al lupo a tutti i neoeletti: insieme raggiungeremo obiettivi importanti. Il Comitato è una realtà aperta, dove tutti troveranno spazio e potranno essere un valore aggiunto. Adesso non ci resta che iniziare a lavorare: il Saracino di giugno è alle porte”.

“A nome di tutto il direttivo faccio le più vive congratulazioni al neopresidente Carlo Alberto Nocentini e a tutte le nuove cariche – dichiara il rettore di Porta Sant’Andrea Maurizio Carboni – estendo a tutti, anche a coloro che non sono stati eletti ma che saranno parte integrante del comitato, l’augurio di buon lavoro. Il contributo dei nostri giovani sarà fondamentale per mandare avanti ogni settore del Quartiere. Sento, inoltre, di dover fare un ringraziamento particolare a Rachele Alunno per l’impegno che ha sostenuto negli ultimi due mandati da presidente”.