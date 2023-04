Carceri toscane, il “viaggio della speranza” di Nessuno tocchi Caino

Firenze, 17 aprile 2023 – Dopo la visita al carcere fiorentino di Sollicciano, riprende martedì 18 aprile con la visita al carcere di Arezzo il “Viaggio della speranza” nei luoghi di pena organizzato da Nessuno tocchi Caino (presenti i dirigenti Rita Bernardini, Sergio D’Elia ed Elisabetta Zamparutti) in collaborazione con le Camere Penali. Il giro in Toscana prevede tappe negli istituti di Pisa, Livorno, Massa, Lucca, Porto Azzurro, Pistoia, Prato, Siena e Grosseto. “Nelle intenzioni degli organizzatori – si legge in una nota – il “visitare i carcerati” non è solo un’opera di misericordia, ha lo scopo anche di ascoltarli, verificare le loro condizioni di vita materiale e raccontarle, ma soprattutto infondere fiducia e speranza in chi rischia di prevalere sfiducia e disperazione, come testimonia il numero dei suicidi che anche in questo anno aumenta giorno dopo giorno. Dopo le visite in carcere si svolgeranno conferenze nel corso delle quali verranno presentati i risultati e le proposte di superamento di una realtà, quella carceraria, che sempre più appare fuori controllo, fuori legge, fuori dal tempo e fuori dal mondo”.

Questo è il calendario delle visite in carcere e delle iniziative programmate:

AREZZO Martedì 18 aprile Ore 11 - Visita al Carcere Ore 13 – Conferenza “Individualizzazione del trattamento e reinserimento sociale” Palazzo della Provincia – Sala Fanfani

PISA Martedì 18 aprile Ore 19 – Aperitivo di beneficenza c/o Associazione L’Alba, via del Cuore 1 Mercoledì 19 aprile Ore 11 - Visita al Carcere

LIVORNO Giovedì 20 aprile Ore 11 - Visita al Carcere Ore 16:30 - Conferenza "Carcere: luogo di privazione non solo della libertà" c/o Circolo Arci Norfini Via di Salviano 51

MASSA Venerdì 21 aprile Ore 11 - Visita al Carcere Ore 16 - Conferenza "Carcere: un garante per l’altra città" Palazzo Ducale - Sala della Resistenza

LUCCA Sabato 22 aprile Ore 11 - Visita al Carcere

PORTO AZZURRO Lunedì 24 aprile Ore 11 - Visita al Carcere

PISTOIA Martedì 25 aprile Ore 11 - Visita al Carcere PRATO Mercoledì 26 aprile Ore 11 - Visita al Carcere Ore 16:30 – Conferenza “Il diritto alla speranza nelle pene” c/o To Wine in Piazzetta - Piazza Buonamici

SIENA Giovedì 27 aprile Ore 11 - Visita al Carcere Ore 15:30 - Conferenza "Bisogna aver visto: analisi comparata della situazione carceraria italiana e tedesca" Auditorium Unistrasi Via dei Pispini 1

GROSSETO Venerdì 28 aprile Ore 11 - Visita al Carcere Ore 13 - Conferenza stampa c/o Libreria Palomar P.za Dante 18.

Il Viaggio della speranza in Toscana è organizzato da Nessuno tocchi Caino in collaborazione con la Fondazione Enzo Tortora, l’Osservatorio Carcere dell’UCPI e le Camere Penali di Firenze, Arezzo, Pisa, Livorno, Massa, Lucca, Pistoia, Prato, Siena e Grosseto.