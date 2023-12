Carabinieri di Sansepolcro, denunciate cinque persone

Arezzo, 20 dicembre 2023 – I Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro, nell’ambito di un servizio coordinato, svolto in quella città e nelle città Monterchi e Anghiari nel corso della decorsa serata e nottata, hanno deferito in stato di libertà alla competente A.G. Aretina, cinque persone:

Due venivano fermati a bordo delle rispettive autovetture e controllati con l’etilometro in dotazione ai carabinieri di Sansepolcro, risultando positivi all’uso di sostanze alcoliche. Nello specifico, un ventunenne con un tasso alcolemico nel massimo superiore ad 1.5 g/l. ed un uomo quarantaquattrenne di Città di Castello (PG), con un tasso alcolemico superiore a 2.0 g/l. Entrambi deferiti alla competente Autorità Giudiziaria Aretina per guida in stato di ebrezza alcolica;

Un altro uomo trentanovenne, veniva sorpreso alla guida di autoveicolo sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, accertato tramite le analisi eseguite nell’immediatezza, presso l’Ospedale civile di Sansepolcro, pertanto denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;

Un trentatreenne di origine rumene, che veniva trovato alla guida di autoveicolo senza avere mai conseguito la patente e per tale motivo denunciato in stato di libertà;

Infine, un diciannovenne che veniva trovato in possesso di grammi 0,34 di hashish, segnalato alla competente Prefettura per uso di sostanze stupefacenti, la droga rinvenuta, veniva sottoposta a sequestro amministrativo.

Per il servizio, finalizzato anche alla prevenzione dei reati predatori che destano particolare allarme sociale, quali furti in abitazione, sono stati impiegati 10 carabinieri con l’utilizzo di 5 autovetture.