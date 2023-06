Un fiume di paglia: cappelli in passerella a Signa

Firenze, 12 giugno 2023 - Musica, colori, abiti e soprattutto…. cappelli. Grande successo, nonostante il meteo incerto, per “Un fiume di paglia”, la sfilata organizzata ieri sera, proprio davanti al municipio di Signa, dall’amministrazione comunale, con la collaborazione della Pro Loco di Signa, di Elena Frandi e di tante aziende della zona che portano avanti questo tipo di lavorazione.

L’evento, che si ripete annualmente, è stato abbinato per questa edizione all’inaugurazione del nuovo allestimento e della nuova sede del museo della paglia, avvenuta ieri pomeriggio nella ex caserma di viale Mazzini. A collaborare all’organizzazione della sfilata, l’Associazione culturale “Tutti per Uno” con la direzione di Anna Furno e Giampiero Gregori e la conduzione di Eva Edili.

Nel corso dell’evento, le modelle hanno portato in passerella i copricapo realizzati dalle aziende del “Consorzio Il Cappello di Firenze”, che portano avanti questa pregiata lavorazione: Marzi, Rosso Menta, Bettini, Frasconi Angiolo, Meemar. Insieme ai copricapo, i capi d’abbigliamento della ditta Ma-Vi di Signa. Fra le altre collaborazioni locali: Paola Hair Studio per le acconciature, Estetica Orixia per i trucchi, Eva Sodi per l’allestimento, Francesco Catolfi per la fotografia, Marco Gennai per i video. A tutti loro sono andati i ringraziamenti degli organizzatori e del sindaco Giampiero Fossi.

La lavorazione della paglia prese il via, a Signa, dalla geniale intuizione di Domenico Michelacci che, nel 1718, pensò di utilizzare il grano non per ricavarne farina, ma paglia e quindi trecce e cappelli. Fu, per Firenze e per la Toscana, una vera e propria rivoluzione industriale che, in pochi anni, avrebbe trasformato centinaia di contadini in piccoli artigiani prima e industriali poi, favorendo anche l’occupazione femminile e alcune precocissime rivendicazioni di diritti da parte delle donne, come accadde con lo sciopero delle trecciaiole del 1896. Nei decenni e nei secoli a seguire, questa tradizione si è evoluta e resta ancora viva nell’attività di tante imprese della zona che lavorano sia per le grandi griffe che con marchi propri.