Il business dei nuovi schiavi. Dai campi ai commercialisti, come funziona lo sfruttamento

Pistoia, 7 marzo 2024 – I più fortunati venivano caricati all’alba, stipati sui furgoni, e portati nei campi. Per altri, prima di arrivare, c’era da affrontare un cammino a piedi, tra campi e sentieri, di inverno e d’estate, spesso senza avere nemmeno il tempo di potersi fermare per il pranzo. Almeno cinquanta gli stranieri che sarebbero stati sfruttati nelle aziende agricole di mezza Toscana: tra Prato, Pistoia, Arezzo, Siena e Firenze. Un giro d’affari fruttuoso per i loro caporali, tre pakistani, che ieri mattina sono finiti in manette. Al vertice dell’organizzazione, ancora una volta lui, Mushtaq Ahmad, 51 anni, già arrestato nel 2018 nell’ambito di una vasta indagine sul caporalato condotta dalla Squadra Mobile di Pistoia, che vedeva coinvolti altri connazionali, ma anche stimati professionisti, commercialisti, che si occupavano di preparare le buste paga per i lavoratori. Il processo, per quei fatti, partirà proprio questa mattina nel Tribunale di Pistoia.

Ma ieri all’alba, sono scattate le perquisizioni nella casa di Mushtaq Ahmad, ad Agliana, nella piana pistoiese. In manette anche suo figlio, Sharaz Ahmad, utilizzato come braccio destro, e un altro connazionale, Muhammad Mahmood, sempre residente nella piana pistoiese. Le indagini sono partite un anno fa, quando una pattuglia dei carabinieri di Prato, durante un normale controllo, aveva fermato una macchina di braccianti agricoli extracomunitari, tra cui uno degli indagati. Da quel momento sono partiti i controlli, e l’indagine diretta dal sostituto procuratore Claudio Curreli di Pistoia, condotta dal Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Prato, insieme ai carabinieri di Pistoia e di Prato e al personale del Gruppo Tutela di Roma, che hanno smantellato l’organizzazione.

L’accusa per tutti e tre gli indagati è quella di associazione a delinquere finalizzata all’intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro, con violazione dei contratti nazionali e delle norme sulla sicurezza del lavoro. Padre e figlio Ahmad erano titolari di due ditte agricole: avrebbero reclutato i cittadini stranieri anche tra gli ospiti dei centri di accoglienza tra Firenze e Pistoia. E così, senza alcuna formazione, e senza passare nessuna visita medica, i malcapitati venivano spediti a lavorare nei campi, solo un paio di guanti per protezione e un paga di 6 euro all’ora. Sul contratto, probabilmente concordato a voce, la giornata sarebbe stata di sei ore, ma la media di lavoro sarebbe arrivata anche a dieci: niente ferie o giorni di riposo. Un lavoro completamente al nero, di cui non restava traccia, perché rimanessero nell’ignoranza di qualsiasi loro diritto.

A guidare i furgoni della disperazione c’erano proprio loro, i caporali, ed è stato in uno dei viaggi all’alba che è scattato il primo controllo, che ha dato il via alla vasta indagine. Il giudice per le indagini preliminari, Patrizia Martucci, ha disposto anche il sequestro dei furgoni, dei documenti e dei locali utilizzati dall’organizzazione. Il capo, Mushtaq Ahmad, è stato condotto in carcere a Pistoia. Proprio questa mattina avrebbe dovuto prendere parte al processo che lo vede accusato degli stessi reati, per un’indagine precedente, scattata dopo un controllo a Stazione di Montale. A denunciare i caporali, quella volta, era stato un operaio che aveva visto arrivare all’alba i braccianti, stipati sui furgoni e stanchi.