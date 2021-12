Firenze, 22 dicembre 2021 - Firenze annulla tutte le feste pubbliche di piazza che erano state previste dal Comune. Niente musica, niente giochi, niente balli in piazza. Tutto saltato a causa del covid, a causa della variante omicron che sta portando a un incremento dei casi esponenziale, con 2038 casi registrati nella giornata di mercoledì 22 dicembre. La situazione non consente feste e assembramenti. Il sindaco Nardella ha valutato gli ultimi dati. Poi il Comune ha deciso di cancellare tutto.

"Abbiamo deciso di annullare tutti gli eventi previsti per il Capodanno - dice il sindaco - Ho riunito la task force sull'emergenza Covid per Comune e Città Metropolitana di Firenze, abbiamo avuto un confronto con gli esperti del servizio di igiene pubblica e della società della salute, cosi' come con i responsabili dell'Asl e il presidente della Regione Giani: abbiamo deciso di annullare tutti gli eventi previsti".

A Firenze, per contrastare il covid, erano previsti degli eventi di piazza ma "diffusi": nessun concertone in un singolo luogo ma tante iniziative nei quartieri per cercare di evitare il più possibile i maxi assembramenti. Adesso invece si è deciso di annullare tutto.

Quello di Firenze è solo uno dei tanti eventi pubblici annullati. Diverse ad esempio le feste di Natale delle scuole superiori che sono state annullate, come a Follonica, dove i ragazzi avrebbero dovuto ritrovarsi in un locale della città. A Forte dei Marmi annullata la festa di Capodanno in piazza mentre, sempre in Versilia, non si terrà il classico tuffo in mare del primo dell'anno.