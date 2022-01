Firenze, 1 gennaio 2022 - Secondo Capodanno di fila condizionato dal covid. Dopo la zona rossa dello scorso anno, anche in questo 2022 che comincia, pur non essendoci stato un vero lockdown per decreto, in pochi hanno festeggiato in piazza. La mancanza di feste pubbliche, tutte annullate per evitare ogni assembramento, ha portato moltissimi toscani a festeggiare a casa, con pochi parenti e amici.

Le tavolate da 25-30 persone sembrano ormai un ricordo. Chi non si è affacciato nelle piazze per un brindisi volante è rimasto tra le quattro mura. Una parte ha scelto di festeggiare comunque al ristorante. Pur se i locali, dopo la ripresa dei contagi al ridosso del Natale, avevano nei giorni scorsi lamentato una notevole mole di disdette. Molti i ristoranti rimasti aperti. Qualcuno, vista la situazione, ha preferito chiudere e riaprire dopo San Silvestro, in attesa di tempi migliori.

A sorvegliare chi ha festeggiato in piazza, le forze dell'ordine, per monitorare che tutto procedesse soprattutto senza troppi assembramenti, e le forze di Protezione Civile.

Un San Silvestro dunque vissuto in buona parte in famiglia, tradizionalmente davanti alla tv con il Capodanno di Rai Uno, andato in onda da Terni quest'anno, con la conduzione di Amadeus. Festa improvvisata nelle città, come al piazzale Michelangelo, dove qualche decina di persone si è ritrovata per un brindisi e per ammirare i fuochi dall'alto.

E i bòtti? Pochi quelli che sono stati sparati. Certo, a mezzanotte in tanti non hanno rinunciato ai fuochi pirotecnici, ma anche la lunga notte di petardi ed esplosioni, che si protraevano quasi fino all'alba, sembra ormai un ricordo.