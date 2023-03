“Campi Museali” durante le vacanze Pasquali proposti da quattro musei cittadini

casa bruschi

Arezzo, 27 marzo 2023 – La Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, il Museo Archeologico Nazionale e Anfiteatro Romano, il Museo dei Mezzi di Comunicazione e il Museo della Fraternita dei Laici con un progetto didattico comune, propongono tre giornate di Campi Museali Pasquali il 6, 7 e 11 aprile per bambini dai 6 agli 11 anni, che potranno vivere un’esperienza unica e divertente alla scoperta dell’arte, della storia, dell’archeologia e della scienza. I quattro musei cittadini confermano così la loro sinergia per rinnovare nei giorni delle vacanze per la Santa Pasqua l’offerta di un servizio di valore didattico alle famiglie. Ogni giorno ci sarà un museo da esplorare tramite attività, laboratori, percorsi didattici: i piccoli visitatori potranno confrontarsi con antico e moderno, conoscere artisti e la storia della nostra città, comprendere civiltà e culture passate, le tecnologie e gli strumenti della scienza della comunicazione e gli oggetti raccolti da un antiquario illuminato. I Campi Museali Pasquali inizieranno la mattina di giovedì 6 aprile alle ore 9.30 al MUMEC, Museo dei Mezzi di Comunicazione dove i bambini potranno realizzare un percorso alla scoperta della modernità e della tecnologia andando ad esplorare, con laboratori ludico-didattici, la storia della musica, del cinema e della...