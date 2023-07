Camion colpisce il cavalcavia e ne abbatte un pezzo, tragedia sfiorata sull’Aurelia fra Livorno e Pisa

Pisa, 28 luglio 2023 – Sulla via Aurelia Sud pomeriggio di paura ieri per lo schianto di un escavatore trasportato da un mezzo pesante contro un cavalcavia all’altezza dello svincolo per Coltano intorno alle 16.

L’impatto violento ha causato una cascata di cemento armato e detriti che si sono schiantati su un’auto in transito sulla carreggiata dietro all’autoarticolato (l’escavatore sarebbe dovuta servire per lavori alla rete ferroviaria di Pisa) entrambi in marcia in direzione Pisa. Attimi di paura per il conducente che ha subito ingenti danni alla vettura con parabrezza in frantumi. Stessa cosa per la gru che ha subito gravi danneggiamenti, la ditta stima migliaia di euro.

Si è sfiorata la tragedia: l’uomo, sotto choc, fortunatamente ne è uscito illeso e si è allontanato con il carroattrezzi che ha sgomberato il tratto di strada dall’ingombro dell’auto.

E’ intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Pisa per il segnalato dissesto del cavalcavia stradale, mentre per i rilevamenti è intervenuta una pattuglia della polizia municipale di Pisa. Sul posto anche gli enti preposti alla gestione sia dell’infrastruttura che delle strade interessate. Anac ha competenza sul cavalcavia, mentre per la Provincia di Pisa è stato inviato un funzionario per determinare le condizioni del tratto stradale e le modalità di messa in sicurezza. La Provincia, infatti, ha competenza sia sull’Aurelia che sulla provinciale SP58 che passa proprio sul viadotto andato in frantumi.

A commentare l’accaduto è il presidente Massimiliano Angori: "Un grande spavento, ma fortunatamente abbiamo scampato il peggio". E annuncia: "Il tratto di strada interessato dal crollo per motivi di sicurezza resterà chiuso al traffico fino a avvenuta risoluzione del danno". Quindi i tratti interessati saranno la SP58 e l’Aurelia (altezza Coltano). Si potrebbe aprire anche l’ipotesi di demolizione del cavalcavia, ma nulla è certo.

di Ilaria Vallerini