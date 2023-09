Cambiano sosta e circolazione

Arezzo, 15 settembre 2023 – Modifiche alla circolazione e alla sosta per eventi, lavori e per disciplinare il transito a Giovi in corrispondenza dei giorni di scuola.

Domenica 17 settembre sono in programma il Mercatino del Calcit con interdizione dalle 6 alle 21 di cinque corsie dell’area di parcheggio antistante Arezzo Fiere e Congressi delimitate da apposita segnaletica e la terza edizione della gara podistica Centro Arezzo Coop.Fi che comporterà per il tempo necessario al passaggio degli atleti l’interruzione della circolazione lungo il percorso: via del Castro, via Marco Perennio, via Catenaia, rotatoria di via Baldaccio d’Anghiari e sottopasso, via Alessandro dal Borro, le piste ciclabili di via Laschi, via Alda Merini e via dei Tetti Rossi, via Amerigo Vespucci con attraversamento delle intersezioni con via De Gasperi/via Curtatone, via Kennedy/via del Trionfo, via Giovanni da Verrazzano e via Marco Polo, via Ferdinando Magellano, le piste ciclabili di via Pietro Nenni, via Caduti di Cefalonia e Corfù, via Parini e largo Ottaviano Pieraccini, via Concino Concini, attraversamento del passaggio a livello di via Alessandro dal Borro, via Benedetto Croce, via Nettuno, attraversamento delle intersezioni con via Saturno e con via Urano, via Ferraris, sottopasso via Spallanzani, attraversamento di via Fiorentina, via Stoppani, via Golgi, piazzale Giusy Conti, via del Mulinaccio, via del Gavardello. Dalle 11 scattano le gare del settore giovanile all’interno del parcheggio del centro commerciale in un circuito di 200 metri ben delimitato.

Con l’inizio della didattica scatta fino al giugno 2024 la tradizionale disciplina della circolazione nei pressi della scuola primaria Pier Tommaso Caporali a Giovi dal lunedì al venerdì ed esclusi ovviamente i periodi di vacanze natalizie e pasquali. Nelle fasce orarie 7,50 – 8,20 e 13,15 – 13,40 oltre a ogni martedì non festivo dalle 15 alle 15,30 è istituito il divieto di transito a eccezione dello scuolabus e dei veicoli muniti di apposito contrassegno a servizio di diversamente abili nel tratto compreso tra i civici 196/1 e 161. Dopo l’attraversamento ferroviario all’altezza del 196/1 c’è l’obbligo di svolta a sinistra mentre per chi proviene dal campo sportivo e giunge all’altezza del 161 di svolta a destra.

Da lunedì 18 settembre a martedì 10 ottobre la realizzazione di un allacciamento idrico e fognario in centro storico comporterà il divieto di passaggio lungo il tratto del camminamento pedonale che va dalla chiesa di San Bartolomeo al civico 35 di via San Niccolò in orario 8 – 18. Nell’adiacente carreggiata è previsto il divieto di sosta.

Per il posizionamento di cavi in fibra ottica e lavori alla rete del gas metano scatteranno invece tra le 8,30 e le 17,30 il divieto di utilizzo dei marciapiedi nella strada A della zona industriale di San Zeno dai civici 37/A e 114 in entrambi i casi per 4 metri di lunghezza e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso lungo la corrispondente carreggiata e 24 ore su 24 il divieto di sosta con rimozione e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso nel tratto della strada B che va dall’intersezione con la strada E all’ingresso della ditta di materiali edili.