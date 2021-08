Firenze, 23 agosto 2021 - Ultime settimane di riposo (naturalmente per i ragazzi che non hanno materie da recuperare) e poi sarà tempo di preparare lo zaino per tornare a scuola. In Toscana la prima campanella suonerà il prossimo 15 settembre.

Diamo uno sguardo al calendario scolastico regionale per conoscere, oltre all’inizio e alla fine delle lezioni, anche i giorni di stop per Natale, Pasqua e per i vari ponti.

Il Miur ricorda che le regioni sulla pubblicazione del calendario scolastico godono di una certa indipendenza e questo significa che non esiste un calendario nazionale uguale per tutti ma ci sono calendari scolastici che sono validi per le singole regioni. L’unico aspetto a cui tutte le regioni si devono attenere quando si stila il calendario scolastico sono il rispetto dei minimo dei giorni di scuola in un anno.

In Toscana per il 2021 e 2022 si rispetta il seguente calendario scolastico:

Giorno di inizio scuola Toscana : mercoledì 15 settembre 2021

: mercoledì 15 settembre 2021 Giorno di fine scuola Toscana : venerdì 10 giugno 2022

: venerdì 10 giugno 2022 Vacanze di Natale Toscana : scuola chiusa da venerdì 24 dicembre 2021 fino a giovedì 6 gennaio 2022 compreso

: scuola chiusa da venerdì 24 dicembre 2021 fino a giovedì 6 gennaio 2022 compreso Vacanze di Pasqua Toscana: da giovedì 14 aprile 2022 fino a martedì 19 aprile 2022, compreso