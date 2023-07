Caldo, Toscana: “Oltre 900mila anziani a rischio”

Firenze, 11 luglio 2023 – Sos disidratazione e colpi di calore a causa dell'ondata di caldo che ha fatto scattare a Firenze il bollino rosso e messo in allarme le strutture sanitarie. Ma il caldo torrido, arrivato con l'anticiclone Cerbero, potrebbe durare di più. Almeno fino al 20 luglio, come ci ha detto il Lamma.

Le temperature raggiungeranno infatti mercoledì 12 luglio i 38 gradi e oltre nel capoluogo toscano e nella vicina Prato, 37° si registreranno a Pistoia ma in generale, su tutto il territorio regionale, la colonnina sarà ben al di sopra dei 30 gradi.

I soggetti più a rischio sono gli anziani, oltre 900 mila quelli residenti in Toscana che hanno più di 65 anni, ed i bambini che più di altri devono fare molta attenzione.

A dirlo è Coldiretti Toscana che ha elaborato un decalogo ‘anti-caldo’ a base di frutta e verdura per difendersi dall’afa in questo 2023 che si classifica fino ad ora in Italia nella top ten degli anni più bollenti di sempre con una temperatura superiore di 0,43 gradi.

Si conferma dunque anche quest'anno, sottolinea Coldiretti Toscana, la tendenza al surriscaldamento nel nostro Paese dove la classifica degli anni più roventi negli ultimi due secoli si concentra nell'ultimo decennio e comprende nell'ordine il 2022, che è stato il più caldo mai registrato in Toscana, il 2018, il 2015, il 2014, il 2019 e il 2020.

L'estate, continua Coldiretti Toscana, potrebbe essere a livello globale una delle più calde della storia dell'umanità con l'osservatorio europeo Copernicus che ha rivelato che l'effetto combinato del cambiamento climatico e del ritorno del fenomeno El Nino sta spingendo le temperature degli oceani e delle terre emerse a livelli senza precedenti.

Per contrastare gli effetti del caldo, Coldiretti Toscana ricorda alcune semplici regole di buon senso: dal ridurre al minimo le esposizioni ai raggi solari, specie nelle ore centrali della giornata, al vestirsi con abiti leggeri chiari di cotone o in altre fibre naturali, dal fare docce tiepide allo stare in luoghi ombreggiati fino al truccarsi in modo leggero e usare profumi con essenze naturali. Fondamentale è l'alimentazione con acqua e cibi rinfrescanti, come frutta e verdura di stagione, ricche di potassio, calcio e ferro, indispensabili per rinvigorire l'organismo e reintegrare acqua e sali minerali persi con l'eccessiva sudorazione.