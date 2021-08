Firenze, 8 agosto 2021 - Prepariamoci a una settimana di caldo torrido, con punte che da giovedì potrebbero arrivare a 38 gradi. E un altissimo rischio incendi, tanto che la Protezione Civile fa appello ai cittadini a comportamenti responsabili. Un'ondata di caldo con pochi precedenti sembra attraverserà l'Italia. E se in Sardegna e in Sicilia si toccheranno punte ben oltre i 40 gradi, in Toscana si attendono temperature intorno ai 38 gradi. Le previsioni del Lamma in questo senso sono chiare: l'inizio della settimana, quindi lunedì 9 agosto e martedì 10, vedono temperature sostenute ma nella norma. E' a partire da giovedì 12 che le temperature dovrebbero alzarsi ulteriormente e progressivamente, fino appunto ai 38 gradi.

E il gran caldo in arrivo sull'Italia nei prossimi giorni potrebbe favorire gli incendi in tutto il paese e dunque è fondamentale tenere comportamenti corretti e segnalare immediatamente ogni piccolo focolaio. L'appello arriva dal capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio: «abbiamo alle spalle giornate impegnative e drammatiche sul fronte della lotta agli incendi - dice - le temperature che ci attendono nei prossimi giorni ci impongono la massima attenzione» e per questo «è fondamentale evitare ogni comportamento che possa generare incendi e segnalare tempestivamente anche roghi di piccola entità».

E sempre il Lamma fornisce un importante servizio sul rischio di incendi boschivi. Lunedì 9 agosto il rischio incendi sarà alto in buona parte della Toscana centrale. Sarà molto alto invece il rischio che l'incendio, una volta appiccato, possa propagarsi.