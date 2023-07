Caldo record, le Asl si mobilitano. “Codice calore” nei pronto soccorso

Firenze, 19 luglio 2023 – Codice calore nei pronto soccorso. L’ondata di caldo africano non molla la presa e la Toscana si adegua subito alla circolare del ministero della Salute emettendo, a sua volta, un documento diramato a tutte le Asl. La direzione generale dell’assessorato alla salute chiede "una riorganizzazione dei servizi per rafforzare la risposta alle richieste di assistenza per l’emergenza caldo anche al fine di ridurre gli accessi inappropriati al pronto soccorso".

Il direttore Federico Gelli si richiama alla circolare del ministro chiedendo alle aziende di attivare gli ambulatori territoriali 7 giorni su 7 per 12 ore al giorno, dalle 8 alle 20. Richiesto anche il potenziamento del servizio di guardia medica e attivazione delle Usca che ora si chiamano Uca (Unità di continuità assistenziale), che durante il Covid hanno ben funzionato, per favorire l’assistenza domiciliare e anche per alleggerire la pressione di pazienti nei pronto soccorso. Che dovranno effettuare il monitoraggio dei casi di colpo di calore o di sole.

Ieri è stata una giornata tutto sommato tranquilla. Al pronto soccorso di Santa Maria Nuova, quello che accoglie l’utenza del centro storico di Firenze, non è arrivato neppure un turista. E’ stato registrato un solo caso riconducibile direttamente agli effetti del caldo: una donna con sincope, probabilmente dovuta all’intensa attività fisica che stava svolgendo all’aperto nelle ore calde.

Dopo la circolare tutte le aziende sanitarie si sono attivate. Ciascuna risponderà in base alle possibilità e alle esigenze. All’Asl Toscana centro si cercherà immediatamente personale, con un reclutamento di medici a rapporto orario. Questa mattina in una riunione operativa verranno decise le misure. Ma si tenterà per quanto possibile di non far spostare le persone da casa. L’idea è di utilizzare il numero della guardia medica (servizio che sarà potenziato) anche di giorno, oppure altri numeri di telefono che saranno immediatamente comunicati, per rispondere alle necessità sanitarie o socioassistenziali, in particolare degli anziani soli: i soggetti più vulnerabili ed esposti a disidratazione, in quanto molti effettuano terapie che fanno perdere liquidi e non avvertono il senso della sete. In effetti meglio domiciliare il più possibile, anziché fare uscire le persone per andare negli ambulatori territoriali.