Caldo, le regole per la sicurezza stradale

Arezzo, 20 luglio 2023 – L'arrivo del caldo estivo porta con sé la voglia di viaggiare e partire per le vacanze, ma richiede anche di prendere le giuste precauzioni per garantire la sicurezza su strada. Per questo i gommisti CNA hanno stilato una serie di consigli per affrontare al meglio i viaggi in auto sotto il sole cocente.

"La prima cosa da fare, senza dubbio, è controllare regolarmente la pressione degli pneumatici durante i mesi più caldi", spiega Gianfranco Ghezzi, presidente gommisti CNA Arezzo. "Le temperature elevate, infatti, influiscono sulla pressione degli pneumatici che, se sotto gonfiati, si surriscaldano notevolmente, fino a compromettere l'aderenza e la stabilità del veicolo. È quindi molto importante verificarla periodicamente e gonfiare le gomme secondo le specifiche indicate dal produttore dell'auto".

L’azienda cortonese di Gianluca Lunghini snc, aggiunge: "Quando si prevedono estati particolarmente calde, può essere consigliabile montare pneumatici appositamente studiati per le alte temperature. I pneumatici estivi, infatti, sono realizzati con mescole e materiali che migliorano la resistenza al calore e l'aderenza sulle superfici roventi tipiche della stagione".

Il gommista aretino Alessio Peluzzi mette in guardia poi dai rischi di un sovraccarico del veicolo: "Durante i viaggi estivi si tende a caricare l'auto con molti bagagli e attrezzature extra. È però importante non eccedere con il carico massimo consentito dal produttore, per non compromettere la stabilità e la sicurezza dell'auto quando fa molto caldo".

Il presidente Ghezzi conclude infine ricordando che "prima di partire per un viaggio in estate, specie se lungo, è buona norma rivolgersi a un gommista qualificato per un controllo approfondito, verificando con attenzione l'assenza di eventuali tagli, danni o screpolature, che con il grande caldo potrebbero rivelarsi molto pericolosi".

I gommisti CNA augurano a tutti una buona estate all'insegna della prudenza e della sicurezza su strada.