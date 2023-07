Città deserte, caccia al fresco. Comincia la settimana rovente

Firenze, 16 luglio 2023 – Già ieri le strade di Firenze, Prato e delle altre città toscane senza sbocchi sul mare erano piuttosto deserte, oggi ci sarà il bis e anche rafforzato. Tutti in fila per il mare, dove non si troverà il fresco ma almeno un’aria migliore, altri invece vanno a caccia del refrigerio in montagna o quantomeno in collina, i più esperti e raffinati puntano a un bagno nel fiume dove allora sì, si trova il sollievo.

Tutta colpa di Caronte, al quale Cerbero sembrava troppo indulgente. Al di là della stucchevole moda di battezzare gli anticicloni, questi che arrivano dall’Africa sono davvero tosti. O meglio: il primo è stato piuttosto forte, ma insomma, niente di sconvolgente. Il prossimo invece si preannuncia da record: le mappe meteo mostrano tutta l’Europa centro meridionale sopra la media stagionale nei prossimi giorni, in particolare il centrosud dell’Italia. E la combinazione caldo-umidità, con temperature di oltre 40° in Toscana, non passerà inosservata. Ieri la massima è stata 37,4° registrata alle 15,15 alla stazione meteo di Firenze-Orto botanico (dati del Cfr della Toscana) mentre la stazione di Boboli ha registrato 36,9°. Oggi e domani si dovrebbe salire a 38°, martedì sopra i 40°.

E intanto preoccupa anche la temperatura superficiale del mare che sta fra i quattro e i cinque gradi sopra la media. Conseguenza, spiegano dal Lamma, della persistenza di alta pressione e della conseguente scarsa circolazione atmosferica.

Le zone più scure indicano un'anomalia di 5° oltre la media del periodo (immagine Copernicus)

Chi deciderà di andare al mare si prepari a fronteggiare lunghe code (per non stare in coda sotto il sole domenica scorsa il traffico era molto intenso anche a mezzanotte), chi rimarrà in città stia attento ai colpi di calore nelle ore centrali del giorno. Per il resto c’è solo da aspettare che passi: non sarà cosa facile perché sembra che solo nella prima settimana di agosto ritroveremo un’estate normale. Calda, come dev’essere, ma non infernale.