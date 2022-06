Calcio Storico, l'attrice Debi Mazar Leggiadra Madonna

Per approfondire :

Firenze, 11 giugno 2022 - Una diva del cinema americano, Debi Anne Mazar sarà la leggiadra Madonna, accanto al Magnifico Messere Borja Valero per la semifinale di questo pomeriggio del Calcio Storico Fiorentino tra Rossi e Verdi. Mazar è in visita a Firenze in questi giorni e ha deciso di partecipare al Calcio Storico.

Amica della cantante Madonna, Debi Mazar ottiene un primo ruolo nel film di Martin Scorsese “Quei bravi ragazzi”. La Mazar ha poi interpretato svariati generi di film, rimanendo però sempre vicino all'ambiente del cinema indipendente. È stata l’antipatica padrona dei cani in Beethoven 2 (1994), la fidanzata di “Due Facce”, in Batman Forever (1995).

Debi Mazar ha lavorato anche con Spike Lee (Malcolm X, Girl 6 - Sesso in linea) e Woody Allen (Pallottole su Broadway). Più recentemente, la Mazar è stata la spia de Lo smoking (2002) con Jackie Chan ed è stata tra gli interpreti di Insider - Dietro la verità (1999), Collateral (2004) e Be Cool (2005). Inoltre ha partecipato ai videoclip dell’amica Madonna True Blue e Papa Don’t Preach nel 1986, Deeper And Deeper nel 1992, Music nel 2000.

Niccolò Gramigni