Borja Valero, Magnifico Messere: "Il Calcio Storico è sempre un'emozione"

Firenze, 11 giugno 2022 – Se per la diva del cinema americano Debi Anne Mazar il Calcio Storico Fiorentino è una assoluta novità, non lo è per Borja Valero, nominato Magnifico Messere. Lo spagnolo, che ha chiuso la carriera da professionista proprio a Firenze, è legatissimo alle tradizioni della città. “Il calcio storico è sempre una emozione – ha detto -. All'inizio tifavo per i Rossi perché avevo alcune conoscenze lì, ho visto qualche loro allenamento”. Ma tutte sono grandi squadre, fa capire, e quindi “che vinca il migliore. Ciò che mi piace del Calcio Storico è il senso di appartenenza, questa è una cosa unica, che definisce la città. È bellissimo vedere questo spettacolo dal vivo”. L'ex centrocampista viola ha parlato anche di un suo connazionale, Alvaro Odriozola, che dovrebbe tornare al Real Madrid. Come senso di appartenenza i due hanno mostrato punti di contatto: “Se non riesce a giocare al Real, gli piacerebbe tornare a Firenze – ha confessato -. Però non dipende solo da lui. L'ultima volta che ho parlato con Alvaro è stata prima di Fiorentina-Juventus, non ho altre novità”.

Niccolò Gramigni