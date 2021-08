Prato, 8 agosto 2021 - Grande ansia a Prato per la diciottenne ricoverata all'ospedale Bufalini di Cesena in prognosi riservata: la drammatica caduta dal balcone di un hotel di Riccione le ha provocato gravi traumi, che hanno portato i medici a operarla nella notte tra venerdì e sabato. La ragazza era in vacanza con la comitiva di amici e il fidanzato.

Per una vicenda che lascia sotto choc Riccione, nel pieno della stagione estiva, ma anche la stessa Prato. Sono stati i carabinieri ad avvisare nella notte i genitori della giovane. Proprio i carabinieri indagano su questo drammatico volo, di almeno sette metri. La ragazza, dopo la caduta, è sempre stata cosciente.

"Come hai fatto, come hai fatto?", le chiedevano. Lei, rimasta in parte cosciente dopo la caduta, ha detto: "Non ricordo". Immediata la chiamata al 118 e al corsa appunto in ospedale. Il giorno dopo l'Hotel Nizza, dove è avvenuto il dramma, continua la sua attività, con tanti giovani arrivati da tutta Italia, come ogni estate.

Tutti però parlano di quella notte di paura. Una notte che sembrava come molte altre. La ragazza era in camera con amiche e amici, poi è andata nella sua stanza insieme al suo ragazzo. E' a questo punto che la giovane è caduta dal balcone. Avrebbe fatto tutto da sola, forse per uno scherzo finito male degli amici, forse, ed è un'ipotesi che gli investigatori valutano, nel tentativo di nascondere una "canna" che stava fumando.

"Abbiamo sentito delle urla, ci siamo affacciati e l'abbiamo vista a terra - dicono altri ospiti dell'hotel - Era cosciente, ma parlava in modo sempre più flebile". Le condizioni della ragazza restano gravi. E' in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri hanno comunque sentito tutti i testimoni e il fidanzato della giovane.