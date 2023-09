Bubu ha trovato casa, il cane del senzatetto Tiziano Birra morto a luglio esce dal canile

Arezzo, 6 settembre 2023 – Dopo due mesi dalla morte di Tiziano Birra, il senzatetto trovato senza vita nella sua roulotte parcheggiata nel resede di una scuola in via XXV Aprile, il suo cane Bubu, un meticcio di due anni fedele compagno di vita, è uscito dal canile comunale dove era ospitato. Per lui ieri si sono aperte le porte di una casa grazie alla famiglia aretina che ha deciso di adottarlo. Era stato proprio il cane a dare l’allarme e far trovare il corpo del padrone senza vita. Adesso a due mesi dalla scomparsa del padrone Bubu ha trovato casa.

L’animale un meticcio di taglia media, aveva vegliato sul padrone morto il 7 luglio scorso all’interno della sua roulotte a causa dell’aggravarsi di una malattia, l’epatite cronica di cui era affetto. A dare l’allarme abbaiando a più non posso e a far ritrovare il corpo dell’ex falegname svizzero che aveva scelto oltre 10 anni fa Arezzo per vivere, era stato il suo cane Bubu. Da quel giorno l’animale è stato preso in carico dal canile comunale gestito dall’Enpa.

L’appello per l’adozione di Bubo era arrivato anche dalla presidente dell’Enpa di Arezzo Sandra Capogreco dopo che le tante offerte di adozione della prima non si erano concretizzate: «E’ un cane buonissimo che merita una famiglia, fatevi avanti. Confido che dopo l’estate trovi una casa per sempre». Detto fatto. I nuovi padroni di Bubu sono andati a prenderlo ieri pomeriggio in canile dopo un percorso di conoscenza reciproca previsto dal canile. La famiglia aveva già avuto un cane, poi venuto a mancare, ed era in cerca di un nuovo amico a quattro zampe. Tra i tanti ospiti del canile, i nuovi proprietari si sono innamorati proprio del meticcio Bubu che adesso ha trovato una nuova sistemazione. Altra buona notizia, il cane da oggi abiterà non lontano dal quartiere in cui ogni giorno si recava proprio con Tiziano a far colletta e dove tutti lo conoscevano.