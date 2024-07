Bozzetti relativi alla realizzazione dell’impugnatura della Lancia d'Oro, i bozzetti

Arezzo, 19 luglio 2024 – C’è tempo fino a lunedì 22 luglio ore 12.00 per presentare i bozzetti relativi alla realizzazione dell’impugnatura della Lancia d'Oro da assegnare al Quartiere vincitore della 146esima edizione della Giostra del Saracino in programma il prossimo 1° settembre e dedicata all’ottavo centenario delle Stimmate ricevute da San Francesco. I bozzetti dovranno essere recapitati al Comune di Arezzo | Ufficio Politiche Culturali e Turistiche – Giostra del Saracino (Via Bicchieraia 26, Arezzo) tramite email all’indirizzo [email protected] oppure consegnati a mano previo appuntamento telefonico ai numeri 0575/377462 - 0575/377447.

Successivamente la Commissione giudicatrice, selezionerà tra le opere presentate, il bozzetto vincitore dal quale il Maestro intagliatore Francesco Conti realizzerà il trofeo che i quattro quartieri si contenderanno in Piazza Grande il 1° settembre.