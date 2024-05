Borsa di studio Dei: il 30 maggio la consegna a Firenze

Arezzo, 27 maggio 2024 – Alessandro Magnini ha elaborato il progetto che ha vinto la borsa di studio che la CRT ha assegnato in memoria di Bruno Dei. Si tratta di un progetto di ricerca sulla Clinica ed è dedicato agli aspetti socio economici della riabilitazione. La consegna della borsa di studio avverrà alle ore 16 del 30 maggio in via Lavagnini a Firenze nella sede dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Firenze, ente al quale Bruno Dei era iscritto e che ha patrocinato la borsa di studio.

Alessandro Magnini ha 24 anni ed è nato a Jesi in provincia di Ancona. Ha una laurea magistrale in Scienze attuariali e assicurative presso l’Università Politecnica delle Marche e una laurea triennale in Banca e finanza presso l’Università di Siena.

La ricerca, selezionata tra 6 progetti presentati, si basa su una combinazione di metodi quantitativi e qualitativi. In particolare, sono stati analizzati i dati delle relazioni annuali, i bilanci sociali e i bilanci ambientali dell'organizzazione. Un focus importante è stato rivolto al costo sociale della riabilitazione: un programma ben strutturato può consentire di acquisire abilità funzionali che permettano di tornare al lavoro o di partecipare attivamente alla vita sociale, evitando così la dipendenza economica da programmi di assistenza sociale.

“La borsa di studio – ricorda Albarosa Fuccini, presidente di CRT - è dedicata a Dei che per anni ha affiancato l’attività didattica nel campo economico amministrativo, a quello di sindaco revisore della clinica. Il lavoro premiato è sperimentale e particolarmente significativo perché ad oggi non sono molti gli studi scientifici sugli effetti economici della riabilitazione”.