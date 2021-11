Padova, 1 novembre 2021 - Scontri tra i contestatori del premier brasiliano Jair Bolsonaro in visita in Italia e la polizia. Si tratta di attivisti dei centri sociali del Veneto. Circa cinquecento quelli che si sono dati appuntamento a Padova. Il premier, in visita in Italia, è andato anche alla Basilica del Santo nella città padovana.

Proprio qui lo attendevano i centri sociali. Per impedire che raggiungessero la zona della Basilica sono intervenute le forze dell'ordine. Ci sono stati scontri tra centri sociali e polizia con i primi che hanno usato aste di bandiere per colpire gli agenti, che hanno risposto con manganellate. I manifestanti erano radunati dietro a uno striscione con scritto "Fora Bolsonaro", "Fuori Bolsonaro in dialetto veneto.

I manifestanti si sono schierati all'ingresso di via Belludi, la strada che porta alla Basilica di Sant'Antonio. In mattinata Bolsonaro era stato ad Anguillara per ricevere la cittadinanza onoraria. Qui si è incontrato anche con alcuni lontani parenti, discendenti della famiglia Bolsonaro che a fine '800 emigrò in Brasile.

Bolsonaro è atteso in Toscana, a Pistoia, nella mattina di martedì 2 novembre. Qui sarà al sacrario del milite ignoto brasiliano del cimitero locale per omaggiare i soldati che nel secondo conflitto mondiale dall'America Latina raggiunsero la Toscana per combattere il nazismo.