Firenze, 13 dicembre 2021 - Sono 703 i nuovi positivi al Covid individuati in Toscana nell'ultimo giorno, come riporta su Telegram il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. I test effettuati nell'ultimo giorno sono circa la metà di quelli dei giorni feriali: in questi giorni si è sempre stati sopra quota 30mila, ieri sono stati 16.118 di cui 8.994 rapidi (sensibilmente meno efficaci) e 7.124 molecolari. Questo spinge in alto, come ogni lunedì, il dato "netto" dei positivi, quello cioè calcolato solo sulle prime diagnosi e non sui secondi e successivi tamponi di controllo: dato che oggi è a 14,7%, circa l'80% in più del lunedì di due settimane fa e del 20% più dello scorso lunedì. Il tasso lordo è invece del 4,3%.

Scorrendo i dati comune per comune non si trovano situazioni eclatanti anche se continua la ricerca dei positivi a Palazzuolo sul Senio, dove è scoppiato un focolaio che ha portato a individuare decine di positivi in un paese di poco più di mille anime. Tra le città più grandi è aslto il numero di Livorno, ben 68 positivi, più di Firenze e il quadruplo di Prato.

I vaccini somministrati in Toscana sono 6.664.152. Un dato importante che vede la Toscana ai vertici in Italia e non è certo un caso che infatti la situazione negli ospedali sia sotto controllo, specie nelle terapie intensive: questo è quello che deve fare il vaccino, proteggere dalle forme gravi e letali. E lo sta facendo molto bene.

I casi positivi per provincia sono: 85.411 a Firenze (135 in più rispetto a ieri), 27.845 a Prato (18 in più), 29.529 a Pistoia (80 in più), 16.393 a Massa Carrara (44 in più), 31.369 a Lucca (95 in più), 36.158 a Pisa (64 in più), 23.514 a Livorno (115 in più), 27.886 ad Arezzo (73 in più), 18.653 a Siena (39 in più) e 13.232 a Grosseto (40 in più).

