Firenze, 12 dicembre 2021 - Sono 831 i nuovi positivi al Covid individuati in Toscana nell'ultimo giorno, come riporta sui social il presidente della Regione, Eugenio Giani. Ancora sopra quota trentamila i test effettuati (31.401, di cui 10.661 tamponi molecolari e 20.740 test rapidi, questi ultimi con una affidabilità decisamente minore). Il tasso di positivi è così del 2,6% che sale al 9,6% se si considerano solo le prime diagnosi (esclusi cioè i tamponi di controllo effettuati su una stessa persona).

A scorrere il dato per località colpisce sicuramente la situazione della Città Metropolitana di Firenze: per fare un confronto, Firenze città ha ben 136 casi in un giorno, con un'incidenza di 37,8 casi per ogni centomila abitanti: sei volte di più della vicina Prato. Ma in provincia fa scalpore la situazione della piccola Palazzuolo sul Senio che da giorni è sede di un focolaio estremamente diffuso, forse nato a scuola. Il paese ha appena 1.121 abitanti ma solo ieri sono stati trovati altri 13 positivi, più di città come Siena o Arezzo e gli stessi di Prato che ha 172 volte gli abitanti di Palazzuolo...

I ricoveri

Dopo il deciso calo di ieri, oggi si registra una nuova impennata dei ricoveri ordinari in area Covid: +21, per un totale di 295 ricoverati in area Covid non intensiva. A questi si aggiungono i 47 in terapia intensiva, due in meno di ieri.

COVID TOSCANA, I DATI GIORNALIERI COMUNE PER COMUNE: ECCO DOVE L'INCIDENZA E' PIU' ALTA

La mappa dei nuovi casi

I casi positivi per provincio sono: 85.276 a Firenze (295 in più rispetto a ieri), 27.827 a Prato (19 in più), 29.449 a Pistoia (96 in più), 16.349 a Massa Carrara (47 in più), 31.274 a Lucca (75 in più), 36.094 a Pisa (66 in più), 23.399 a Livorno (91 in più), 27.813 ad Arezzo (61 in più), 18.614 a Siena (30 in più) e 13.192 a Grosseto (51 in più).



I numeri in breve

831 i nuovi casi di Covid-19 (quasi cento meno di ieri) in Toscana

i nuovi casi di Covid-19 (quasi cento meno di ieri) in Toscana Gli attualmente positivi sono 12.907 (+5% rispetto a ieri)

(+5% rispetto a ieri) Aumentano i posti letto occupati negli ospedali, 342 in tutto, diciannove in più rispetto a ieri – ma diminuiscono le persone, tra i pazienti, che sono ricoverate in terapia intensiva ( 47 , due in meno).

in tutto, diciannove in più rispetto a ieri – ma diminuiscono le persone, tra i pazienti, che sono ricoverate in terapia intensiva ( , due in meno). 5 sono i decessi che si aggiungono con il nuovo bollettino: quattro uomini e una donna, con un’età media di 73,6 anni. Erano residenti nella Città metropolitana fiorentina, in provincia di Prato, di Pistoia (2) e di Lucca.

sono i decessi che si aggiungono con il nuovo bollettino: quattro uomini e una donna, con un’età media di 73,6 anni. Erano residenti nella Città metropolitana fiorentina, in provincia di Prato, di Pistoia (2) e di Lucca. Le persone guarite nelle ultime ventiquattro ore, tutte guarigioni virale con tampone negativo, sono invece 210 e portano il totale a 289.481 (il 93,4 per cento di tutti i contagi accertati).

e portano il totale a 289.481 (il 93,4 per cento di tutti i contagi accertati). L'età media dei nuovi casi è di 40 anni circa: il 26 per cento ha meno di 20 anni, il 20 per cento tra 20 e 39, il 35 per cento tra 40 e 59, il 16 per cento tra 60 e 79 e il 3 per cento più di ottanta.

anni circa: il 26 per cento ha meno di 20 anni, il 20 per cento tra 20 e 39, il 35 per cento tra 40 e 59, il 16 per cento tra 60 e 79 e il 3 per cento più di ottanta. La Toscana si trova al dodicesimo posto in Italia come numerosità di casi complessivi dall’inizio della pandemia (tra residenti e non residenti), con circa 8.446 ogni 100 mila abitanti (la media italiana è 8.786, dato di ieri). La provincia di notifica con il tasso più alto rimane Prato (con 10.868 casi ogni 100 mila abitanti), seguita da Pistoia (10.126) e Pisa (8.668). La più bassa concentrazione si conferma a Grosseto (con un tasso di 6.036).

posto in Italia come numerosità di casi complessivi dall’inizio della pandemia (tra residenti e non residenti), con circa 8.446 ogni 100 mila abitanti (la media italiana è 8.786, dato di ieri). La provincia di notifica con il tasso più alto rimane Prato (con 10.868 casi ogni 100 mila abitanti), seguita da Pistoia (10.126) e Pisa (8.668). La più bassa concentrazione si conferma a Grosseto (con un tasso di 6.036). Sono 12.565 le persone in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (597 in più rispetto a ieri, cresciute del 5 per cento). Sono 29.156 (cresciuti di 310 e dell’1,1 per cento rispetto al precedente rilevamento) quanti si trovano in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 10.903, Nord Ovest 12.459, Sud Est 5.884).

le persone in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (597 in più rispetto a ieri, cresciute del 5 per cento). Sono 29.156 (cresciuti di 310 e dell’1,1 per cento rispetto al precedente rilevamento) quanti si trovano in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 10.903, Nord Ovest 12.459, Sud Est 5.884). Salgono pertanto a 7.454 i deceduti dall'inizio dell'epidemia: 2.398 nella Città metropolitana di Firenze, 656 in provincia di Prato, 694 a Pistoia, 547 a Massa Carrara, 709 a Lucca, 752 a Pisa, 431 a Livorno, 566 ad Arezzo, 374 a Siena e 230 a Grosseto. Vanno aggiunte 97 persone decedute sul suolo toscano ma residenti fuori regione.

Vaccino ai bambini: prenotazioni e date

Sono iniziate alle 14 di venerdì 10 dicembre le prenotazioni della prima somministrazione di vaccino anti- Covid, destinata ai bambini toscani dai 5 agli 11 anni, sul portale https://prenotavaccino.sanita. toscana.it. Le somministrazioni saranno effettuate a partire da giovedì 16 dicembre, data di inizio della campagna vaccinale pediatrica, che in Toscana riguarderà quasi 215 mila bambini, di cui circa 6mila estremamente vulnerabili e portatori di particolari fragilità. Per quanto riguarda i bambini particolarmente fragili sarà istituita una rete vaccinale dedicata, che fa riferimento alla rete pediatrica regionale ed è coordinata dal Meyer. Il ciclo vaccinale completo prevede la somministrazione di due dosi di Comirnaty (Pfizer pediatrico) a distanza di 21 giorni l'una dall'altra. Dal monitoraggio settimanale del Gimbe emerge che nella regione dall'1 al 7 dicembre i casi Covid sono aumentati del 25,2% ma i ricoveri rimangono sotto la soglia di saturazione. Il report registra poi una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (289) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (25,2%) rispetto alla settimana precedente.

