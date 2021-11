Firenze, 8 novembre 2021 - Covid Toscana, sono 234 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, 9 novembre, nella nostra regione. Rispetto a ieri i contagi sono in calo (erano 263), a fronte di un maggior numero di test (erano 12.689), conseguentemente il tasso di positività è in deciso calo (era 2,07%).

Età media dei nuovi contagiati

L'età media dei 234 nuovi positivi odierni è di 42 anni circa (24% ha meno di 20 anni, 16% tra 20 e 39 anni, 37% tra 40 e 59 anni, 16% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più).

Tamponi processati e tasso di positività

Oggi sono stati eseguiti 6.521 tamponi molecolari e 28.898 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,7% è risultato positivo. Sono invece 7.513 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 6.643, +0,1% rispetto a ieri.

LEGGI ANCHE:

Ricoveri ordinari e terapie intensive

I ricoverati sono 305 (stabili rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (stabili).

Tre morti

Registrati 3 nuovi decessi: un uomo e 2 donne con un'età media di 77,7 anni (2 a Firenze, 1 a Prato). Sono 7.311 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.362 a Firenze, 648 a Prato, 673 a Pistoia, 540 a Massa Carrara, 695 a Lucca, 733 a Pisa, 427 a Livorno, 563 ad Arezzo, 361 a Siena, 214 a Grosseto, 95 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il grafico CovidStat/Infn:

La mappa del contagio

Sono 81.075 i casi complessivi ad oggi a Firenze (67 in più rispetto a ieri), 26.918 a Prato (23 in più), 27.756 a Pistoia (18 in più), 15.274 a Massa Carrara (9 in più), 29.708 a Lucca (11 in più), 34.289 a Pisa (35 in più), 21.691 a Livorno (10 in più), 26.293 ad Arezzo (23 in più), 17.217 a Siena (27 in più), 11.640 a Grosseto (11 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 115 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 58 nella Nord Ovest, 61 nella Sud est.