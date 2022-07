Covid Toscana, bollettino 28 luglio: 3.211 contagi e 17 morti. Tasso di positività al 76%

Firenze, 27 luglio 2022 - Covid Toscana, i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore e rilevati oggi, 28 luglio, sono 3.211. Il dato emerge su un totale di 18.227 di cui 2.044 tamponi molecolari e 16.183 antigenici rapidi. Il tasso di positività flette al 17,62% sul totale dei test e al 76,3% in relazione alle prime diagnosi. Nel raffronto diretto con una settimana fa oggi si registra una riduzione del 22,1% della circolazione del virus. Aumenta lievemente, di conseguenza, la decelerazione delle infezioni. D'altra parte, giovedì scorso erano stati confermati 4.121 nuovi casi a fronte di 21.459 tamponi. Il tasso dei nuovi positivi, invece, toccava rispettivamente il 19,2 e il 78,2%.

LEGGI ANCHE:

Tasso di positività

I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.225.842 (92,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 2.044 tamponi molecolari e 16.183 tamponi antigenici rapidi, di questi il 17,6% è risultato positivo. Sono invece 4.206 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 76,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 94.881, -0,4% rispetto a ieri.

Ricoveri e terapie intensive

I ricoverati sono 743 (17 in meno rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (6 in meno).

17 decessi

Oggi si registrano 17 nuovi decessi: 10 uomini e 7 donne con un'età media di 80,6 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 8 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pistoia, 2 a Lucca, 1 a Pisa, 3 a Livorno, 1 fuori Toscana. Sono 10.394 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.274 a Firenze, 851 a Prato, 935 a Pistoia, 666 a Massa Carrara, 973 a Lucca, 1.165 a Pisa, 780 a Livorno, 664 ad Arezzo, 549 a Siena, 392 a Grosseto, 145 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

​​​

E tà media dei nuovi positivi



L'età media dei 3.211 nuovi positivi odierni è di 49 anni circa (10% ha meno di 20 anni, 18% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 32% tra 60 e 79 anni, 11% ha 80 anni o più).



Il contagio nel territorio

Sono 367.331 i casi complessivi ad oggi a Firenze (678 in più rispetto a ieri), 89.876 a Prato (205 in più), 105.165 a Pistoia (237 in più), 65.459 a Massa (208 in più), 141.077 a Lucca (406 in più), 154.274 a Pisa (390 in più), 119.206 a Livorno (389 in più), 120.521 ad Arezzo (271 in più), 95.648 a Siena (234 in più), 72.005 a Grosseto (193 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 1.184 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 1.329 nella Nord Ovest, 698 nella Sud est.



Oggi si registrano 17 nuovi decessi: 10 uomini e 7 donne con un'età media di 80,6 anni.



Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 8 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pistoia, 2 a Lucca, 1 a Pisa, 3 a Livorno, 1 fuori Toscana.



Sono 10.394 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.274 a Firenze, 851 a Prato, 935 a Pistoia, 666 a Massa Carrara, 973 a Lucca, 1.165 a Pisa, 780 a Livorno, 664 ad Arezzo, 549 a Siena, 392 a Grosseto, 145 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.





I grafici di Covidstat:

Gli attualmente positivi

In terapia intensiva