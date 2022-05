Covid Toscana, i dati del 5 maggio: calano ricoveri e positivi

Firenze, 5 maggio 2022 - Covid Toscana, sono 2.712 i nuovi contagi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore nella regione. Il dato emerge su un totale di 19.145 test di cui 3.412 tamponi molecolari e 15.733 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,17% (68,1% sulle prime diagnosi).

Rispetto a ieri i casi sono in leggera crescita: il 4 maggio erano 2.521. La situazione del contagio in tutta la regione è sostanzialmente di stallo. La discesa, per quanto sia in atto da circa un mese, è lenta e con degli stop, ovvero con dei piccoli rialzi del contagio che dimostrano come il virus sia attualmente ancora in circolazione. Per quanto riguarda la vaccinazione, in Toscana ad oggi, la somministrazione è a quota 8.903.031.

Sono 309.232 i casi complessivi ad oggi a Firenze (712 in più rispetto a ieri), 76.395 a Prato (180 in più), 89.169 a Pistoia (184 in più), 54.372 a Massa Carrara (150 in più), 116.412 a Lucca (258 in più), 127.201 a Pisa (359 in più), 98.189 a Livorno (245 in più), 101.582 ad Arezzo (217 in più), 77.534 a Siena (232 in più), 58.917 a Grosseto (175 in più).

I guariti sono 3.170 e crescono dello 0,3%; raggiungono quota 1.053.877 (95% dei casi totali).

Gli attualmente positivi sono oggi 45.775, -1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 567 (25 in meno rispetto a ieri), di cui 25 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 14 nuovi decessi: 6 uomini e 8 donne con un'età media di 82,1 anni.

L'età media dei 2.712 nuovi positivi odierni è di 45 anni circa (18% ha meno di 20 anni, 19% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 22% tra 60 e 79 anni, 10% ha 80 anni o più).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 567 (25 in meno rispetto a ieri, meno 4,2%), 25 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

Oggi si registrano 14 decessi: 6 uomini e 8 donne con un'età media di 82,1 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 8 a Firenze, 1 a Massa Carrara, 2 a Lucca, 1 a Pisa, 2 a Livorno. Sono 9.906 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.121 a Firenze, 824 a Prato, 890 a Pistoia, 648 a Massa Carrara, 922 a Lucca, 1.076 a Pisa, 726 a Livorno, 651 ad Arezzo, 529 a Siena, 384 a Grosseto, 135 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.