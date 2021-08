Firenze, 26 agosto 2021 - Covid Toscana, sono 677 i nuovi contagi accertati di Coronavirus in regione su 13.644 test. Lo comunica sui social il presidente della Regione, Eugenio Giani, anticipando i dati del bollettino giornaliero sull'emergenza pandemica. Nell'ultima giornata risultano effettuati 8.945 tamponi molecolari e 4.699 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 4,96% sul totale dei tamponi e del 10,5% in relazione alle prime diagnosi. Si tratta nel complesso di un dato in netta flessione rispetto a una settimana fa: giovedì 19, in effetti, erano stati registrati in Toscana 844 contagi con un tasso di positività rispettivamente del 5,93 e del 12,5%. Nel frattempo la campagna vaccinale contro il Covid raggiunge l'80% di over 12 coperti con la prima dose. Fino a questo momento sono 4.750.669 le somministrazioni dei preparati contro il virus. Leggi anche: Zona gialla: Sicilia dal 30 agosto. Ecco cosa succede alle altre regioni / Scuola e green pass: una piattaforma per le verifiche

