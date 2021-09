Roma, 5 settembre 2021 - I nuovi casi di Covid registrati oggi in Italia sono 5.315, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.157, ma con un numero di tamponi molto più alto (71mila in più). Sono invece 49 le vittime in un giorno, rispetto alle 56 di ieri. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.571.440, i morti 129.515, mentre gli attuali positivi sono 136.702, con un decremento di 337 casi nelle ultime 24 ore.

Tamponi e tasso di positività

Sono 259.756 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 331.350. Il tasso di positività è del 2%, rispetto al 1,87% di ieri.

Ricoveri e terapie intensive

Ancora in crescita, dopo alcuni giorni di calo, i ricoverati nei reparti ordinari con sintomi da coronavirus sono 4.216, 12 persone in più rispetto a sabato 4 settembre. Nelle terapie intensive ci sono 572 pazienti, 3 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 37.

Le regioni più colpite

Ancora la Sicilia prima per numero di contagi (1.024), seguita da Veneto (573) e Toscana (557). La Regione Campania comunica che, a seguito delle verifiche delle Asl, 9 deceduti registrati oggi sono riconducibili a un periodo compreso tra marzo e maggio 2021. L'Emilia Romagna comunica che è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare. La Regione Siciliana comunica che i deceduti comunicati il 5 settembre sono avvenuti: 4 il 4 settembre, 5 il 3 settembre e 1 il 2 settembre.

I guariti

I dimessi e i guariti in Italia, dall'inizio della pandemia sono 4.305.223, con un incremento di 5.602 rispetto a ieri.

Il grafico CovidStat INFN