Roma, 4 settembre 2021 - Ancora in lento calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi di sabato 4 settembre sono 6.157, rispetto ai 6.735 di ieri ma soprattutto ai 6.860 di sabato scorso, a conferma che il trend settimanale rimane in costante diminuzione. Oltre 330mila i test covid effettuati nelle ultime 24 ore, 35mila più di ieri, tanto che il tasso di positività si abbassa dal 2,3% all'1,9%. I decessi nelle 24 ore sono 56 (ieri 58), per un totale di 129.466 vittime dall'inizio dell'epidemia. Questi i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Tamponi e tasso di positività

Sono 331.350mila i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, rispetto ai 296.394 del giorno precedente. Tasso di positività in discesa, all'1.9%, mentre ieri era al 2.27.

Ricoveri e terapie intensive

Tornano a salire i ricoveri nei reparti ordinari, 40 in più (ieri, invece, 41 in meno sul giorno precedente) e 4.204 in totale. Nelle terapie intensive sono 13 le persone in più (ieri +1), con 53 ingressi del giorno (di cui 12 nella sola Sicilia), e sono 569 in totale.

Le regioni più colpite

Ancora la Sicilia prima per numero di contagi (1.200), seguita da Veneto (645) e Lombardia (577).

I guariti

Sono 4.299.621 in totale i dimessi e guariti in Italia (+6.086) e 137.039 gli attuali positivi (+14).