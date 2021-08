Roma, 30 agosto 2021 - Sono stati 4.257 i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. Dai dati del ministero della salute emerge il consueto calo dei test per il coronavirus nel giorno festivo: i tamponi molecolari e anitgenici effettuati in Italia sono infatti 109mila (-104mila rispetto al giorno precedente). Sono 53 i decessi (+16) e gli attualmente contagiati sono 141.393 mentre sono 3.854 le persone guarite o dimesse.

Tasso di positività

Tasso di positività in risalita, al 3,88%, rispetto al 2,67% di ieri.

Ricoveri e terapie intensive

Sono 548 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 23 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 50. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.264, 131 in più rispetto a ieri.

Le regioni con più casi

In t5esta alla classifica delle regioni con più contagi giornalieri c'è, costante da qualche settimana, la Sicilia dove oggi sono stati rilevati 1.600 casi. A seguire l'Emilia Romagna con 546 e la Toscana 348.