Roma, 29 agosto 2021 - I positivi ai test Covid individuati oggi in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, sono 5.959 a fronte di 223.086 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri invece erano stati 6.860, ma su un numero più elevato di test, 293.464. Sono invece 37 le vittime in un giorno, rispetto alle 54 del giorno precedente. Le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia sono 141.047, con un incremento di 1.619, secondo i dati pubblicati nel report giornaliero. I dimessi-guariti salgono invece a 4.260.106 in totale, con un incremento di 4.298 nelle ultime 24 ore.

Tasso di positività

Il tasso di positività è del 2,67%, leggermente superiorie rispetto al 2,34% di ieri.

Ricoveri e terapie intensive

I pazienti ricoverati nelle terapie intensive per coronavirus in Italia sono 525, 14 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati che arrivano dal ministero, sono 44. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.133, 22 in più di ieri. Numeri che tornano a crescere dopo la frenata di sabato 28 agosto, quando non erano stati registrati nuovi ingressi in terapia intensiva e i pazienti ricoverati con sintomi meno gravi erano addirittura scesi di tre unità nel saldo tra nuovi ingressi e dimissioni.

I vaccini

Le persone vaccinate contro il Covid in Italia, con una o entrembe le dosi (dati aggiornati alle 15.08 di domenica 29 agosto), sono 34.816.076, e 75.915.866 le dosi somministrate.