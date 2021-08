Roma, 28 agosto 2021 - Sono 6.860 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.826. Salgono le vittime, 54 (+9 rispetto al giorno precedente); su questo numero la Regione Sicilia comunica che i decessi dichiarati oggi si riferiscono ai seguenti giorni: 6 a ieri, 9 al 26 agosto, 2 al 25 agosto, 1 al 23 agosto e 1 al 17 agosto.

Il tasso di positività

Il tasso di positività è del 2,34%, rispetto al 2,95% di ieri. Diminuiscono infatti i contagi a fronte di un maggior numero di tamponi effettuati: 293.464, tra molecolari e antigenici, quelli fatti nelle ultime 24 ore in Italia, mentre il giorno precedente erano stati 265.480.

Ricoveri e terapie intensive

Sono 511 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, stabili rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 42. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.111, 3 in meno rispetto a ieri.