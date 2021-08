Roma, 27 agosto 2021 - I positivi ai test Covid individuati oggi in Italia sono 7.826. È quantio emerso dai dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.221. Sono invece 45 le vittime in un giorno, rispetto alle 43 di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati

265.480 tamponi molecolari e test antigenici, mentre ieri erano stati 220.872. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia è di 4.517.434 persone, mentre i descessi sono 129.002.

Il tasso di positività

Cala il tasso di positività, per effetto di un maggiorn numero di tamponi effettuati. L'indice RT è oggi al 2,95% rispetto al 3,27 di giovedì 26 agosto.

Ricoveri e terapie intensive

Sono 511 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 8 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 42. I ricoverati con sintomi da coronavirus nei reparti ordinari sono invece 4.114, 55 in più rispetto a ieri.

I vaccini

Le persone vaccinate contro il Covid in Italia (almeno una dose) sono 34.459.819. Percentuali in netta crescita per ciò che riguarda i vaccini ai giovani, secondo l'ultimo report settimanale. Le somministrazioni-dose unica per la fascia 12-15 hanno superato il 40% della platea idone alla vaccinazione, mentre la fascia 16-19 ha oltrepassato la soglia del 67%. Incrementi nelle somministrazioni sono stati registrati per tutte le fasce di età, secondo l'ultimo report settimanale pubblicato dalla Struttura Commissariale all'emergenza. La fascia 50-59 è all'80% circa in termini di prime somministrazioni o dose unica, mentre la fascia 60-69 ha superato l'85%. Si consolidano inoltre le percentuali delle fasce 70-79 e over 80, che si attestano rispettivamente al 90,19 e al 94,06%, sempre con riferimento a prime somministrazioni/dose unica.

Il caso della Sicilia

Nuovo rialzo dei contagi Covid in Sicilia, che da lunedì passerà in zona "gialla". Secondo i dati del ministero della Salute, tra ieri e oggi, sono stati registrati 1.681 nuovi positivi su 22.589 tamponi antigenici e molecolari: in base a questi numeri, la percentuale di incidenza lievita al 7,4% (ieri era del 6,4%). L'Isola continua a detenere la maglia nera per incremento dei positivi tra le regioni italiane; al secondo posto la Toscana, con 752 nuovi positivi scoperti grazie a 14.332 test. Sono 1.255 guariti e undici decessi in più, ma di questi ultimi soltanto tre riguardano la giornata del 26 agosto. Sul fronte ospedaliero aumentano i ricoverati in area medica non critica, saliti dai 752 di ieri ai 778 di oggi, mentre nelle terapie intensive i pazienti ricoverati sono rimasti 103.