Roma, 26 agosto 2021 - Sono 7.221 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.548. Sono invece 43 le vittime in un giorno, in diminuzione rispetto alle 59 di ieri. Il tasso di positività oggi è al 3,27%, ancora in aumento rispetto al 3,09% del giorno precedente.

I tamponi

Sono 220.872 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 244.420.

Ricoveri e terapie intensive

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva per il Covid salgono a 503, 4 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 38. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, invece, sono 4.059, 36 unità in più rispetto a ieri.

I vaccini

Sono 76.332.708 le dosi di vaccino contro il Covid somministrate in Italia, l'88.6% di quelle consegnate al nostro Paese, pari a 86.125.019 dosi. È quanto si legge nel report del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria. A livello regionale la Lombardia è la regione più virtuosa, facendo registrare il 91,5% del rapporto tra dosi somministrate e dosi consegnate. Seguono il Molise (91,1%) e la Toscana(90,6%). In coda alla 'classifica' troviamo la Provincia Autonoma di Bolzano (81,4%), la Calabria (84,1%) e la Campania (85,2%). Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 36.949.522, il 68,41% della popolazione over 12.

Il caso della Sicilia

La Sicilia va verso la zona gialla. Più incerta la situazione della Sardegna. Lo si apprende da fonti governative al termine del Consiglio dei Ministri. Nell'isola, infatti, sono stati registrati 1.097 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, su 17.082 tamponi antigenici e molecolari. La regione resta di gran lunga quella con l'incremento di casi più consistente. Al secondo posto la Lombardia con 758 nuovi positivi su 38.173 test. Dei 15 decessi resi noti oggi, soltanto sette sono avvenuti nelle ultime 24 ore, mentre è stabile il dato sui ricoveri ospedalieri: quelli in regime ordinario sono passati da 751 a 752, mentre i pazienti che hanno dovuto fare ricorso alla terapia intensiva sono 103 (ieri erano 102).