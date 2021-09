Roma, 2 settembre 2021 - Sono 6.761 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.503. Sono invece 62 le vittime in un giorno, rispetto alle 69 di ieri. Il numero totale di casi da inizio pandemia sale a 4.553.241. I dimessi/guariti diventano 4.286.991 (+6.732 rispetto a ieri), gli attualmente positivi 136.898.578 (+320). In isolamento domiciliare figurano 132.138 1.807 persone (+331).

Tamponi e tasso di positività

I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati in Italia sono 293.067, mentre mercoledì 1 settembre erano stati 303.717. Il tasso di positività rimane sostanzialmente stabile, passando dal 2,3%, rispetto al 2,1% di ieri.

Ricoveri e terapie intensive

Salgono a 555 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid nel nostro Paese, 15 in più rispetto al giorno precedente nel saldo tra entrate e uscite. Oggi sono stati 49 gli ingressi, secondo i dati del ministero della Salute. Nei reparti ordinari invece, le persone ricoverate con sintomi da coronavirus sono 4.205, diminuendo rispetto a ieri di 26 unità.

Le regioni con maggior incidenza

È la Sicilia la regione con il maggior numero di nuovi casi anche oggi (1.182); a seguire Veneto (844), Lombardia (656), Toscana (615) ed Emilia Romagna (529).

Il grafico CovidStat/Infn:

Mario Draghi: "il green pass verrà esteso"

Sulla proposta di estendere il green pass più di quanto non lo sia attualmente, il presidente del consiglio Mario Draghi ha detto: "Il ministro Speranza ed io ne stiamo discutendo da un po' di tempo, l'orientamento è verso il sì, verrà esteso. Per decidere esattamente come, faremo una cabina di regia, come peraltro chiesto dal senatore Salvini, ma la direzione è quella". Draghi, al termine del Consiglio dei Ministri, ha poi sottolineato con soddisfazione la grande partecipazione dei giovani alla campagna vaccinale, che "è stata abbracciata con grande entusiasmo dai giovani, un'adesione massiccia: tra i 16 e 19 anni circa il 70 per cento ha ricevuto almeno una dose e quasi metà è pienamente vaccinata".