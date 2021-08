Roma, 11 agosto 2021 - Sono 7.409 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri erano 7.270. Le vittime sono invece 45 in un giorno, mentre giovedì 12 agosto erano state 30. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.427.827, i morti 128.379. I dimessi e i guariti sono invece 4.175.198, con un incremento di 4.388 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 124.250 con un aumento di 2.965 nelle ultime 24 ore.

I tamponi

Sono 225.486 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 216.969. Il tasso di positività è del 3,2%, stabile rispetto a ieri.

I ricoveri + 58

Ancora in salita il numero dei ricoveri: sono 369 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, 17 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 35 (ieri erano 37). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.033, con un incremento di 58 unità rispetto a ieri.

Le regioni con più casi

Anche oggi la Sicilia con 1.101 nuovi casi si conferma essere la regione dove si registra un incremento piu' sostenuto dei contagi, seguita da Toscana (819) e Veneto (771). Al contrario le regioni dove si evidenzia una minore crescita sono Valle d'Aosta (13) e Molise (177).