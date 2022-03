Bollettino Covid, l'appuntamento resta quotidiano anche dal 1 aprile

Articolo : Covid Toscana, come circola il virus nella regione: i dati comune per comune

Firenze, 30 marzo 2022 – Si conclude lo stato di emergenza, ma continua l'appuntamento quotidiano con il bollettino Covid della Regione Toscana. Sicuramente venerdì 1 aprile e almeno per le prime settimane del mese prossimo, i cittadini saranno informati regolarmente sul numero di nuovi casi registrati ogni giorno nella regione, con dettaglio per età e per comune, tasso di positività, anche sulle prime diagnosi, situazione giornaliera dei posti letto Covid con gli indici di saturazione delle terapie intensive e delle aree mediche non intensive.

Dalla Regione fanno sapere, infatti, che il bollettino Covid regionale potrebbe essere modificato, ma “non nell'immediato”. Il servizio quotidiano del bollettino covid è iniziato a fine febbraio 2020.